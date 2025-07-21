الملف الأخطر.. كيف خدم رونالدو ريال مدريد في 5 مواقف حاسمة؟

في خطوة تعكس النفوذ المتزايد للأسطورة كريستيانو رونالدو داخل نادي النصر السعودي، تتجه أنظار "العالمي" بقوة نحو ضم الجناح الكولومبي لنادي ليفربول، لويس دياز، بناءً على طلب مباشر من "الدون"، بحسب تقارير صحفية.

وتأتي هذه الرغبة لتضع النصر في مواجهة مباشرة مع نادي برشلونة، الذي يعتبر دياز هدفا استراتيجيا له؛ ما ينذر بتكرار سيناريو خطف الصفقات الذي بدأ مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، حين فضّل الأخير عرض النصر على انتظار النادي الكتالوني.

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ريال مدريد مستفيد أول

لم تنتهِ علاقة الفائدة المتبادلة بين كريستيانو رونالدو وريال مدريد برحيله المفاجئ في صيف 2018. فبعد أن كتب تاريخًا أسطوريًا بقميص النادي الملكي، تحول "الدون" إلى أحد أهم الأصول غير المباشرة للنادي، حيث استمر في خدمة مصالح ريال مدريد من خارج الملعب، وبطرق لم تكن في الحسبان.

يمكن تلخيص هذه الخدمة الاستثنائية في محورين رئيسين، ترسيخ إرثه كملهم للجيل الجديد، وإضعاف المنافسين في سوق الانتقالات.

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المحور الأول: رونالدو كـ "بوصلة" للمواهب الجديدة

أهم خدمة قدمها رونالدو لريال مدريد بعد رحيله هي تحويل النادي إلى حلم مطلق للجيل الجديد من اللاعبين، لقد صنع صورة ذهنية للنجاح والهيمنة المطلقة، وأصبح اللاعبون الشبان لا يرون في ريال مدريد مجرد نادٍ كبير، بل يرون فيه المنصة التي صنعت أسطورة مثلهم الأعلى، كريستيانو رونالدو.

يتجسد هذا التأثير في عدة صفقات كبرى؛ فبالنسبة لكيليان مبابي، كان حلم طفولته الذي يظهر فيه رونالدو كبطل أساسي دافعاً عاطفياً حاسماً في قراره بالانضمام للملكي.

وعلى المنوال نفسه، يسير البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ورث القميص رقم 7، ولا يخفي أن رونالدو هو قدوته المطلقة.

أما الموهبة البرازيلية الأخرى، إندريك، فكان الأكثر صراحة في يوم تقديمه حين قال: "أحببت ريال مدريد منذ الصغر بسبب كريستيانو رونالدو"، هذه الأمثلة المتعاقبة تؤكد أن إرث رونالدو لا يزال هو الطعم الذي يجذب ألمع مواهب العالم إلى "سانتياغو برنابيو".

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المحور الثاني: إضعاف المنافسين من بوابة "العالمي"

منذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي، اكتسب رونالدو نفوذا كبيرا في قرارات النادي، وهو ما بدأ يخدم ريال مدريد بشكل غير مباشر عبر إرباك خطط المنافس التقليدي، برشلونة، في سوق الانتقالات.

ظهر هذا التأثير بوضوح في صيف 2023 عندما كان لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدفًا رئيسيًا للبارسا، لكن النصر، وبناءً على رؤية تدعيم الفريق حول رونالدو، دخل بقوة وخطف الصفقة.

ويتكرر السيناريو حاليا مع الجناح الكولومبي لويس دياز، ففي الوقت الذي كان فيه اللاعب ضمن خطط برشلونة تشير التقارير إلى أن رونالدو طلب شخصيا من إدارة النصر حسم الصفقة.

هذا التنافس الذي يخلقه النصر، المدفوع برغبات رونالدو، يضع البلوغرانا في موقف مالي صعب ويخدم مصالح ريال مدريد بإضعاف غريمه.