5 لاعبين يظهرون الحقيقة.. هل يتدخل جون إدوارد في تشكيل الزمالك؟

تصاعد الجدل داخل نادي الزمالك في الأسابيع الأخيرة، بعدما انتشرت اتهامات موجهة إلى المدير الرياضي للفريق، جون إدوارد، بالتدخل في اختيارات التشكيل وفرض أسماء بعينها على المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ورغم أن هذه الأحاديث لا تزال في إطار التكهنات، فإن بعض الوقائع والنتائج الأخيرة للفريق أثارت علامات استفهام واسعة حول حدود صلاحيات الرجل الجديد في القلعة البيضاء.

بداية عهد جون إدوارد

جون إدوارد تولى منصب المدير الرياضي في الزمالك مطلع هذا الموسم بصلاحيات واسعة، وقد لعب دورًا مباشرًا في التعاقد مع فيريرا لتولي القيادة الفنية، إلى جانب إشرافه الكامل على ملف الانتقالات الصيفية.

وخلال الميركاتو الأخير، نجح إدوارد في إبرام عدة صفقات أجنبية ومحلية، شملت الفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد، والأنغولي شيكو بانزا، والبرازيلي خوان ألفينا، والمغربي عبد الحميد معالي، إضافة إلى عناصر محلية مثل الحارس المهدي سليمان، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، والمدافع محمد إسماعيل.

نتائج متذبذبة ومشكلات مبكرة

الزمالك في الدوري المصري فاز على مودرن سبورت وفاركو وسيراميكا، لكنه تعثر سريعًا بالخسارة أمام وادي دجلة والتعادل مع المقاولون.

هذه النتائج المتذبذبة ألقت بظلالها على أجواء الفريق، لتظهر أصوات تشكك في أسباب التراجع الفني، وتشير إلى وجود خلافات غير معلنة بين المدير الرياضي والجهاز الفني.

اتهامات علنية بالتدخل

عدد من الإعلاميين المصريين زعموا أن جون إدوارد يُصر على إشراك الفلسطيني عدي الدباغ في مركز رأس الحربة بهدف إنجاح صفقته.

وأشار البعض الآخر إلى أن هذا الإصرار تسبب بأزمة كبيرة داخل الفريق، واعتُبر من أسباب الخسارة أمام وادي دجلة.

وطالب كثير منهم بضرورة مراجعة مجلس الإدارة لدور المدير الرياضي وطلب تقارير رسمية توضح أسباب الأداء الهزيل.

5 لاعبين يكشفون الصورة

اللافت أن اتهامات التدخل في التشكيل تصطدم بواقع مختلف. خمسة من اللاعبين الذين جاءوا عبر توصية مباشرة من جون إدوارد لم يحصلوا على أي فرص حقيقية للمشاركة حتى الآن، وهو ما يضعف فرضية تحكمه في اختيارات التشكيل.

1. محمد إسماعيل – المدافع الشاب لم يظهر في أي مباراة رسمية.

2. عبد الحميد معالي – الجناح المغربي جلس خارج الحسابات تمامًا، ولم يشارك إلا لدقائق معدودة.

3. المهدي سليمان – الحارس المخضرم لم يحصل على دقيقة واحدة.

4. عمرو ناصر – المهاجم الذي لم يدخل في خطط فيريرا.

5. أحمد شريف – غاب هو الآخر عن التشكيل ولم يشارك إلا نادرًا.

واللافت للنظر، أن من شارك مع الزمالك منذ انطلاق الموسم، لاعبون لم يتعاقد معهم جون إدوارد، وكانوا من ضمن قائمة الموسم الماضي، باستثناء شيكو بانزا وخوان ألفينا وعدي الدباغ.