لامين يامال يكشف عن طلب خاص من مبابي بعد مباراة إسبانيا وفرنسا

كشف نجم منتخب إسبانيا، ومفاجأة كأس أمم أوروبا لامين يامال عن موقف مثير حصل له مع قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي خلال مباراة المنتخبين الثلاثاء في نصف نهائي يورو 2024.

وتمكن لامين يامال، من أن يخطف كل الأضواء في امسية ملعب أليانز أرينا في ميونخ عندما سجل هدفا عالميا في شباك فرنسا كما تلاعب بمدافعي منتخب الديكة لسلب إعجاب كل المتابعين ويكتب إسمه بأحرف كبرى كواحد من المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في "يورو 2024" ولقيادة إسبانيا لإحراز اللقب.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية، صرح لامين يامال بأن قائد منتخب فرنسا، والنجم المرتقب وصوله إلى ريال مدريد، كيليان مبابي طلب منه تبادل القميصين بعد نهاية مباراة إسبانيا وفرنسا.

وقال يامال: "كيليان مبابي طلب الحصول على قميصي".

وفازت إسبانيا في مباراة نصف النهائي المثيرة على فرنسا (2 ـ1) لتضرب موعدا الأحد المقبل في ملعب برلين مع إنجلترا في نهائي النسخة 17 من كأس أوروبا للأمم.

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ مسابقة اليورو يسجل هدفا وذلك بعمر 16 عاما و362 يوما، كما أنه أصغر لاعب في تاريخ المسابقات الكروية الكبرى يسجل هدفا.

ورشح عدد من الملاحظين نجم برشلونة الإسباني لإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 في حال قيادته إسبانيا للتتويج بكأس أمم أوروبا 2024 وتألقه في الدور النهائي.

وتسعى إسبانيا للتتويج للمرة الرابعة باللقب بعد 1964 و2008 و2012 فيما تلاحق إنجلترا أول لقب قاري.