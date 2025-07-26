هل كان هوجان "شبه ميت" منذ أسبوعين؟

كتب – نور الدين ميفراني

ما زالت وفاة أسطورة المصارعة المحترفة هالك هوجان تثير الجدل بعد تصريح جديد من صديقه السابق الإذاعي بوبا.

وتوفي هالك هوجان المصارع الأمريكي الشهير عن عمر 71 عاما، إثر سكتة قلبية في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وقال بوبا الذي صور سابقا فيديو لطليقته مع هالك هوجان: "هوجان كان في غيبوبة شبه ميت على سريره قبل عدة أسابيع".

كما أكد الإذاعي بوبا أن هوجان كان لم يكن قادرا على الكلام منذ عدة أيام قبل وفاته.

وأعلنت الشرطة رسميا بعد تحقيق أن وفاة هالك هوجان طبيعية ولا توجد أي شبهات بشأنها، وتبين أنه توفي بسكتة قلبية مفاجئة.

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كما أن زوجة المصارع الأمريكي سكاي هوجان، نفت الشائعات التي أطلقها "بوبا" في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس"، قائلة: "لا لم يكن في غيبوبة، كان قلبه قويا ولم يعاني من أزمة أوكسجين كل هذه الشائعات غير صحيحة".

وأكدت سكاي هوجان أنه كان يتعافى من عملية جراحية معقدة مع وقت تعاف صعب وطويل.

وارتبط هالك هوجان بصداقة مع الإذاعي بوبا، وكان شاهدا على زواجه من هيذر كليم سنة 2007.

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وانفصل بوبا عن زوجته في 2009، فيما كان هالك هوجان منفصلا عن زوجته ليندا، ونشر أحد المواقع فيديو يظهر علاقة حميمة بين المصارع وطليقة صديقه.

وحصل هوجان على تعويض من الموقع بلغ 79 مليون جنيه إسترليني لكون الفيديو انتهك الخصوصية، بعدما تأكد أنه لم يكن يعلم بتصويره.

وذكرت تقارير إعلامية حينها أن الإذاعي بوبا هو من قام بتصوير الفيديو، فيما أكد الموقع أنه حصل على الفيديو من مصدر مجهول.

وحقق هوجان إلى جانب شهرته في المصارعة، نجاحا في السينما بدءا من فيلم روكي 3 عام 1982.

كما شارك هوجان في بطولة أفلام "نو هولدز باريد"، و"سابربان كوماندو" و"مستر ناني"، بالإضافة لدور البطولة في برنامج الواقع الشهير "Hogan Knows Best".

ويرجع آخر ظهور لهوجان في مايو الماضي أثناء إطلاقه دوري "ريال أمريكان فري ستايل" للمصارعة الحرة، وهو دوري مصارعة للهواة، سينطلق لأول مرة 30 أغسطس القادم.

ويعود الفضل لهوجان في تحويل المصارعة الحرة إلى رياضة ترفيهية وعائلية، بعدما كانت تستهدف شريحة محدودة من الجمهور، وذلك بفضل أدائه المسرحي.