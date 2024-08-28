ترتيب هدافي الدوري السعودي.. ميتروفيتش يفض الشراكة مع رونالدو

فض الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، شراكته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول في شباك ضمك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي.

ميتروفيتش أحرز الهدف بعد كرة ارتدت من دفاع ضمك عقب تسديدة من حمد تركي إليامي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ثم عزز اللاعب الصربي تقدم فريقه، وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 84

وبعد الهدفين رفع ميتروفيتش رصيده إلى 4 أهداف، متصدرًا جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

ونجح ميتروفيتش في تخطي رونالدو، الذي أصبح في المركز الثاني برصيد هدفين فقط.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي: