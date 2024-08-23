أعلنت رابطة الدوري التونسي لكرة القدم للمحترفين اليوم الجمعة عن مواعيد وملاعب مباريات الجولة الافتتاحية لموسم 2024 ـ 2025 والذي سيشهد العودة لنظام المجموعة الواحدة بعد 4 سنوات من اعتماد نظام المجموعتين ومرحلة التتويج وتفادي الهبوط.

وبعد يوم واحد من تنصيب مكتب رابطة كرة القدم المحترفة، من قبل لجنة التسوية في الاتحاد التونسي للعبة، كشفت الرابطة، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم مسابقة دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، عن مواعيد وتوقيت انطلاق مباريات الجولة الأولى يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2024.

وتدور 4 مباريات في الدفعة الأولى يوم السبت، يلتقي خلالها الترجي التونسي، بطل النسخة الماضية مع اتحاد تطاوين في ملعب رادس بداية من السابعة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وتسبق مباراة الترجي واتحاد تطاوين، إقامة مراسم تتويج فريق "الأحمر والأصفر" بلقب الموسم الماضي وتسليمه رمز البطولة بحضور مسؤولين من اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة.

وتدور الدفعة الأولى يوم السبت 31 أغسطس 2024 ويلتقي فيها الترجي واتحاد تطاوين (السابعة مساء بالتوقيت المحلي).

أما بقية المباريات فتجمع النجم الساحلي مع الأولمبي الباجي، ونجم المتلوي مع مستقبل سليمان كما يستضيف اتحاد بن قردان النادي الأفريقي، وتدور كل هذه المباريات في الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

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أما يوم الأحد 1 سبتمبر فتدور الدفعة الثانية والأخيرة وتضم 4 مباريات، تجمع الأولى النادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري، وتدور الثانية بين شبيبة العمران وقوافل قفصة.

ويستضيف ترجي جرجيس على ملعبه الملعب التونسي حامل لقب كأس تونس فيما تدور المواجهة الأخيرة بين مستقبل قابس والنادي الصفاقسي.

ويشار إلى أن الدوري التونسي للمحترفين يضم في الموسم الجديد 16 فريقا تتنافس فيما بينها طيلة 30 جولة على أن يتوج صاحب المركز الأول باللقب، بعد أن كانت المواسم الأربعة الأخيرة دارت بنظام المجموعتين.