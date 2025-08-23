من مصلحة الكرة السعودية.. تغريدة نارية من حساب الأهلي بعد الفوز بالسوبر

علق النادي الأهلي على تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي اليوم السبت بطريقة مثيرة للتفاعلات وذلك بعد لحظات من الفوز على النصر (5 ـ 3) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل (2 ـ 2.

وعاد الأهلي من تأخره في مناسبتين أمام النصر ليحرز كيسيه هدف التعادل في آخر لحظات الشوط الأول (1 ـ 1) قبل أن يسجل روجر إيبانيز التعادل ثانية في الدقيقة الأخيرة من المباراة (2 ـ 2) ويذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

وعقب الفوز بالسوبر، وهو اللقب الثاني للأهلي في البطولة، نشر الحساب الرسمي للفريق على منصة "إكس"، تغريدة نارية حملت بعض العبارات التي أثارت كثيرا من التأويلات والتفاعلات.

وقال الحساب الرسمي للأهلي على منصة "إكس": "من مصلحة الكرة السعودية.. الأهلي ياخذ السوبر ويرتاح الجميع".

وتعود تغريدة الأهلي إلى كون الفريق لم يكن معنيا في البداية بالمشاركة في كأس السوبر بعد أن أنهى سباق الدوري في المركز الخامس وغادر سباق كأس الملك منذ الأدوار الأولى.

وحلّ الأهلي بديلا من الهلال للمشاركة في كأس السوبر بعد انسحاب الأخير بدعوى ارتفاع النسق إثر المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو ويوليو الماضيين.

ونجح فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله في سحب البساط من الجميع والتتويج باللقب رغم أنه كان آخر فريقه التحق بركب المشاركين في البطولة التي تسبق الدوري بأسبوع واحد.

وشهدت ركلات الترجيح نجاحا تاما من لاعبي الأهلي وهم : إيفان توني ورياض محرز وفرانك كيسيه وفراس البريكان وغالينو الذي نجح جميعهم في هز شباك البرازيلي بينتو.

وفي الجهة الأخرى، أحرز رونالدو وجواو فيليكس ومارسيلو بروزوفيتش 3 أهداف للنصر في حين أهدر الخيبري ركلة ترجيح تصدى لها إدوارد ماندي ليدفع فريقه نحو الفوز باللقب.