رد فعل ناري من العويس تجاه مشجع ألقى قميص السعودية أرضًا (فيديو)

وجه محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال، انتقادًا حادًّا إلى مشجع ألقى إليه بقميص "الأخضر" من أجل الحصول على توقيعه ولكنه سقط على الأرض، ما أغضب الحارس الدولي.

واستضافت السعودية منتخب الأردن، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة الرياض، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

العويس غادر الملعب في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول؛ بعد أن تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، في اللعبة التي استقبلت فيها شباكه هدفًا، من علي علوان، جناح منتخب الأردن.

وخرج العويس من المباراة في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول ضد منتخب الأردن، بسبب الإصابة ليشارك أحمد الكسار بدلاً منه.