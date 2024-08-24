تلقى مانشستر خسارة مبكرة خلال الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعدما انحنى أمام برايتون في الوقت القاتل من مباراة الفريقين في الجولة الثانية اليوم السبت.

وبعد فوز أول وصعب على فولهام في افتتاح البريمرليغ الأسبوع الماضي، سقط فريق المدرب الهولندي إريك تين هاغ (2 ـ 1) أمام برايتون، وذلك بعد قبوله هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لبيدرو مهاجم براتيون.

وشهدت لقطة الهدف الملغى الذي سجله الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لمانشستر يونايتد عندما كانت النتيجة متعادلة بين الفريقين جدلا واسعا وتفاعلات لا حد لها من قبل مشجعي فريق الشياطين الحمر.

واعتبر الكثيرون أن غارناتشو سدد الكرة في المكان الخطأ، وبدل أن يضع الكرة في الشباك، سددها في زميله جوشوا زيركزي ليحتسب الحكم تسللا ضد الأخير ويلغي الهدف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي المقابل، أكد عدد كبير من المتابعين أن اللاعب الهولندي الشاب، زيركزي، الذي قاد اليونايتد للفوز على فولهام الأسبوع الماضي هو الذي حرم فريقه من التقدم في الدقيقة 71 بالهدف الثاني وذلك بالوقوف في المكان الخطأ فضلا عن تعمده لمس الكرة ودفعها نحو الشباك، في الوقت الذي كان مطالبا بأن يتابعها وهي تجتاز خط المرمى دون أن يلمسها.

وشبه كثير من المتابعين لقطة زيركزي وغارناتشو باللقطة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة إسبانيا عندما طرح المدافع جيرارد بيكي أرضا وسجل هدفا رائعا لكن زميله لويس ناني لمس الكرة وهي تجتاز الخط النهائي ليتم إلغاء الهدف واحتساب تسلل ضد ناني.