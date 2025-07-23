نادٍ جزائري يحرك دعوة قضائية بعد استعمال شعاره على "ملابس داخلية"

قررت إدارة مولودية الجزائر، اتخاذ خطوات قانونية ضد استغلال غير مرخص لشعار النادي، الذي ظهر بشكل مثير للجدل على منتجات غير لائقة تمثلت في ملابس داخلية.

وجاءت هذه الخطوة من إدارة النادي بعد انتشار صور لهذه المنتجات عبر الإنترنت، ما أثار غضب الجماهير ودفع الإدارة للتحرك لحماية حقوق النادي وحفظ صورته كرمز رياضي في الكرة الجزائرية.

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كما أن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض احترام الملكية الفكرية للنادي، وضمان ألّا يتم استخدام رموزه التاريخية في سياقات قد تُسيء إلى سمعته.

وقال النادي في بيانه الرسمي عبر حسابه على "فيسبوك": "تُعلن إدارة نادي مولودية الجزائر أنها قررت التحرك قضائيًا بسبب استعمال شعار النادي واسم النادي بشكل غير قانوني في بيع ملابس بطريقة غير لائقة، ما يُعد تعديًا صارخًا على حقوق الملكية والرمزية التاريخية للنادي".

وأضاف: "تؤكد إدارة النادي أنها لن تتسامح مع أي جهة أو فرد يُسيء إلى اسم مولودية الجزائر أو يستغله لأغراض تجارية أو غير لائقة، وأنها بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه المساس بصورة النادي أو مكوناته أو تاريخه المجيد".

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وتابع البيان: "كما نُعلم جمهورنا الوفي أنه قد تم تحديد جلسة أمام القضاء في شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمتابعة تجاوزات تم رصدها من قبل مواقع وصفحات على مواقع التواصل قامت بنشر مغالطات وتسريب وثائق على أنها خلافات بين النادي والشركة الرياضية".

واختتم: "نادي مولودية الجزائر يُجدد التزامه بالدفاع عن حقوقه بكل الطرق القانونية، ويؤكد أن هيبته وتاريخه ليسا محل عبث أو استغلال".