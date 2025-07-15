غضب ومطالبات بمحاسبته.. أول صور لنساء وأقزام حفل لامين يامال السري (شاهد)

ظهرت صور جديدة لأشخاص مصابين بالتقزم ونساء تم الدفع لهن لحضور حفل عيد ميلاد لامين يامال الثامن عشر، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الإسبانية بفتح تحقيق حول الحدث.

وتعرض نجم برشلونة الشاب لانتقادات واسعة بسبب الحفل، الذي زُعم أنه "استغل الأقزام"، وضم نساءً "بمقاييس صدر محددة تم الدفع لهن للحضور".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صورا جديدة للأشخاص لدى وصولهم إلى الحدث الخاص، أظهرت مجموعة من خمسة رجال مصابين بمتلازمة التقزم وهم فيما يبدو يسجلون دخولهم للحفل.

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وتُظهر صورة أخرى عدداً من النساء بعد مرورهن بنقطة التفتيش وهن في طريقهن على ما يبدو إلى مكان الحفل الرئيس، وفي صور أُخذت في وقت لاحق من تلك الليلة، يمكن رؤية حشود من الضيوف وهم يصلون إلى هذا الحدث الاستعراضي.

ومن بين الحاضرين البارزين مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

يأتي ذلك بعد ادعاءات من العارضة الإسبانية كلوديا كالفو بأن يامال دفع مقابل حضور 12 امرأة يتمتعن بـ"مقاس صدر معين" إلى الحفل، والآن، تسعى الحكومة إلى فرض غرامة كبيرة وفتح تحقيق رسمي في الحفل الذي حمل طابع "المافيا"، في أعقاب موجة الغضب المرتبطة بدفع أموال لأشخاص من المصابين بالتقزم لحضور الحفل.

واحتفل يامال بعيد ميلاده هذا الأسبوع بحضور حوالي 200 شخص، من بينهم أصدقاؤه وعائلته وزملاؤه في الفريق.

ولكن بعد أن هددت "رابطة الأشخاص المصابين بتقزم الغضروف التنموي واضطرابات الهيكل العظمي الأخرى" (ADEE) باتخاذ إجراءات قانونية، انضمت الحكومة الإسبانية إلى الأصوات التي تدين يامال وطالبت بفتح تحقيق بشأن الحفل.

وبحسب صحيفة "ماركا"، قد يواجه يامال غرامة تصل إلى 867 ألف جنيه إسترليني، كما أن المدير العام لشؤون الإعاقة في الحكومة، خيسوس مارتين، يريد من الوزراء الموافقة على إجراء تحقيق رسمي.

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وقال مارتين: "نحن نشعر بالقلق من أن الأشخاص الذين يملكون المال والسلطة يعتقدون أنهم فوق العقاب. القانون يسري على الجميع، على المتواضعين وعلى أصحاب النفوذ".

كما عبّر مارتين عن خشيته من أن تؤثر مثل هذه الحفلات في الجماهير الشابة المُعجبة بيامال، والتي قد تقلد سلوكه.

أما التفاصيل الدقيقة حول ما طُلب تحديدًا من الأشخاص المصابين بالتقزم الذين حضروا الحفل، فلا تزال غير واضحة، لكن الجمعية الممثلة لذوي الإعاقة أدانت تصرف يامال بشدة.

وفي مواجهة موجة الانتقادات، اكتفى نجم برشلونة بنشر مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي من حفل عيد ميلاده، وكتب: "فقط دقيقة واحدة، استمتعوا بها".

وكشف المقطع أن الحفل أُقيم في قصر خاص وتم تنظيمه بطابع مستوحى من أسلوب المافيا.

وظهر يامال مرتديًا بدلة بيضاء مع وردة حمراء في عروة سترته، وكان مظهره يشمل أيضًا نظارات شمسية وعصا.

كما شوهد اللاعب الشاب وهو يرتدي عقدًا تبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني يحمل الأحرف الأولى من اسمه "LY"، وقد أُهدي إليه من قبل مغني الراب الدومينيكاني "إل ألفا".

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وعلى الرغم من أن الحفل كان حدثًا خاصًا، إذ لم يُسمح للضيوف بحمل الهواتف المحمولة أو التقاط الصور، فإن بعض جوانب احتفال المراهق أثارت انتقادات واسعة.

وزعمت عارضة الأزياء الإسبانية، كلوديا كالفو، التي حازت على لقب ملكة جمال المراهقات في إسبانيا عام 2021 وأوروبا عام 2022، أنها طُلِبت للحضور إلى الحفل.

وفي حديثها لبرنامج "Tardear TV" على التلفزيون الإسباني، ادعت أن منظمي الحفل كانوا يسعون لتوظيف 12 امرأة شقراء يتمتعن بمقاسات صدر محددة لحضور المناسبة.

وأشارت إلى أن النساء كنّ سيحصلن على ما يصل إلى 20 ألف يورو مقابل التواجد لمدة 24 ساعة، دون الإفصاح لهن عن موقع الحفل.

وأكدت كالفو أنها قررت الانسحاب بعد أن تلقت قائمة المتطلبات.