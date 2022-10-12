دوري أبطال أوروبا: نابولي يسحق أياكس وكلوب بروغ يتعادل أمام أتلتيكو ويتأهلان لدور الـ16

لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الدور ثُمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 4-2، الأربعاء، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

ووضعت الأهداف المبكرة لهيرفينج لوزانو، وجياكومو راسبادوري متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في المقدمة بشكل مريح بعد 16 دقيقة، وأضاف كفيشا كفاراتسخيليا من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد أن قلص دافي كلاسن الفارق لأياكس.

ولجأ النادي الهولندي لمحاولة يائسة لتقليل الخسائر عندما سجل ستيفن بيرجوين من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليقلص الفارق إلى 3-2 لكن خطأ دفاعيًا كارثيًا سمح لفيكتور أوسيمين بتسجيل الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة الأخيرة.

وهو الفوز الرابع تواليًا لنابولي في دور المجموعات والذي عزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ليفربول الإنجليزي الذي يحل ضيفًا على رينجرز الأسكتلندي لاحقًا.

فيما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط في المركز الثالث.

كلوب بروج إلى ثمن النهائي

كما بلغ كلوب بروغ البلجيكي الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعودته بتعادل ثمين من أرض مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-صفر يوم الأربعاء في مدريد في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان بروج فاز في مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة من بينها مباراة الذهاب ضد اتلتيكو مدريد 2-صفر الأسبوع الماضي، فرفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وسبع نقاط أمام كل من باير ليفركوزن الألماني وبورتو البرتغالي اللذين يلعبان لاحقا.

ولفت كلوب بروج الانظار هذا الموسم في المسابقة القارية بفوزه في مبارياته الثلاث بالاضافة الى تعادله اليوم من دون ان تتلقى شباكه اي هدف.