ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. إيزاك يتساوى مع صلاح

سجل نيوكاسل يونايتد هدفين في غضون 95 ثانية لتمنح ثنائية ألكسندر إيزاك فريقه الفوز 4-صفر على توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، وهي نتيجة مهمة في سعيه لاحتلال مركز مؤهل للعب على المستوى الأوروبي الموسم المقبل.

وجاء هدفي إيزاك لصالح نيوكاسل في الدقيقتين 30 و51 من زمن اللقاء، ليرفع رصيده الإجمالي في الموسم الحالي في البطولة إلى 17 هدفًا.

وتعادل السويدي الدولي بالأهداف مع محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر وهداف ليفربول، في الموسم الحالي، ولكن مع مباراة أكثر للاعب نيوكاسل.