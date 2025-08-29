"هاتريك" فيليكس يقود النصر لاكتساح التعاون بخماسية بالدوري السعودي (فيديو)

حقق النصر فوزا عريضا على مضيفه التعاون بخماسية نظيفة اليوم الجمعة في مستهل مشاركة الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين ليبدأ بشكل مثالي بحثه عن لقبه الأول في المسابقة منذ العام 2019.

وبعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي في مباراة كان التتويج بين يدي الفريق حتى الدقائق الأخيرة، جاءت مباراة التعاون بمثابة الفرصة السانحة لرفاق كريستيانو رونالدو لمصالحة جماهيرهم.

وبدأ النصر المباراة بضغط عال على دفاعات التعاون، الذي حصل على فرصة رائعة من هجمة مرتدة كادت تحدث أول منعطفات المباراة لكنها مرت بجانب قائم نواف العقيدي.

ولم ينتظر النجم البرتغالي جواو فيليكس أكثر من 7 دقائق منذ بداية المباراة ليهز الشباك بتسديدة قوية معلنا تقدم النصر (1 ـ0).

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني في تسجيل الهدف الثاني للنصر من علامة الجزاء وهو هدفه الأول في الدوري والهدف رقم 940 في مشواره الكروي.

وأحرز النجم الفرنسي كينغسلي كومان هدف النصر الثالث في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة من منطقة جزاء فريقه أرسلها الحارس نواف العقيدي ليجعل النتيجة (3 ـ0).

واستمرت هجمات النصر دون هوادة ليتقدم جواو فيليكس بالهدف الرابع بعد تسديدة قوية من خارج مناطق الجزاء في الدقيقة 67.

وعاد اللاعب نفسه في الدقيقة 87 ليحرز الهدف الخامس للنصر والهاتريك في رصيده الشخصي محققا بداية مثالية في أول مبارياته مع الفريق في الدوري.

وبات فيليكس الذي انتقل إلى النصر في أغسطس الجاري أول لاعب في النصر يحرز هاتريك في أول مباراة له في تاريخ دوري المحترفين.