استقبال خيالي لمنتخب الأرجنتين (فيديو وصور)

حَظي المنتخب الأرجنتيني باستقبال شعبي تاريخي لدى وصوله إلى العاصمة بيونس أيرس بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا 2024، فجر الاثنين محرزًا اللقب الثاني على التوالي والسادس عشر (رقم قياسي) في تاريخ المسابقة.

وفاز رفاق النجم ليونيل ميسي، في نهائي مثير على حساب المنتخب الكولومبي بهدف دون رد سجله المهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي ليضع منتخب التانغو على منصة التتويج القاري، ويمنحه فرصة المحافظة على اللقب.

واستقبل الآلاف من المشجعين في بيونس آيرس بعثة المنتخب الأرجنتيني التي حلت قادمة من الولايات المتحدة بعد الإنجاز الكروي الرابع للبلاد في آخر 3 سنوات، والذي تخلله التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

وفرض المنتخب الأرجنتيني، الذي فشل في التتويج بكوبا أمريكا بعد بلوغه النهائي في 2007 و2015 و2016، سيطرته على السباق القاري للعام 2024، بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي حرمته الإصابة من استكمال المباراة النهائية حيث غادر أرض الملعب في الدقيقة الـ66 بعد إصابة في الكاحل.

وفي أعقاب التتويج بكوبا أمريكا، أعلن النجم أنخيل دي ماريا (36 عامًا) رسميًّا اعتزاله اللعب دوليًّا.

وأسهم دي ماريا في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022 بتسجيله هدفًا في شباك فرنسا في النهائي، كما كان صاحب الهدف الوحيد في نهائي النسخة قبل الماضية من البطولة أمام البرازيل في 2021.

يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني سيراهن في العام 2025 مجددًا على لقب كأس الأبطال (فيناليسيما) وذلك عندما يلاقي إسبانيا بطلة أوروبا.