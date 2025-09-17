أسطورة النصر السعودي يصدم إنزاغي: أحترم مدربا إيطاليا واحدا (فيديو)

وجَّه يوسف خميس، أسطورة النصر السعودي الأسبق، صدمة إلى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، بعدم احترام طريقة لعبه وأدائه مع "الزعيم".

ويواجه إنزاغي انتقادات حادة منذ انطلاق بطولة دوري روشن للمحترفين بسبب أسلوب الفريق المتراجع وعدم الضغط على المنافسين بقوة؛ ما يجعل الفريق يتأخر في تحقيق الفوز.

وخاض الهلال تحت قيادة إنزاغي في الدوري السعودي مباراتين حتى الآن، فاز في واحدة وتعادل في الثانية، ويملك 4 نقاط وضعته في المركز الخامس.

وقال يوسف خميس في تصريحات تلفزيونية: "أحترم الكرة الإيطالية ولكن مدربيها لا يهمني منهم سوى واحد هو دي زيربي، مدرب مارسيليا الفرنسي الحالي، الذي أحترمه لأنه يلعب بواقعية وكان في الدوري الإنجليزي وقدم مباريات بديعة، وانتقل حاليًّا لقيادة مارسيليا وهو مدرب شاب ولديه أسلوبه؛ إذ يبدأ اللعب من الخلف، ورأيت لقطات لمباراته مع ريال مدريد أمس في دوري أبطال أوروبا، لقد قدَّم كرة رائعة".

وتولى إنزاغي قيادة الهلال في يونيو الماضي بعد رحيله عن إنتر ميلان، وقاد الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وقدم مباريات مميزة، وحقق فوزًا ثمينًا على مانشستر سيتي ليتأهل لربع نهائي البطولة ويودعها بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي.

واختتم إنزاغي مسيرة مميزة مع إنتر استمرت 4 سنوات بهزيمة قاسية 5-0 أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتوج إنزاغي بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان بموسم 2023-2024، وبكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي ثلاث مرات، بالإضافة إلى وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال 3 سنوات.

كما قاد لاتسيو للتتويج بكأس إيطاليا عام 2019 والسوبر الإيطالي مرتين في 2017 و2019، ونال العديد من الجوائز الفردية أبرزها مدرب العام وأفضل مدرب في الدوري الإيطالي في موسم 2023-2024.