غوارديولا يعتذر عن لقطة احتفاله أمام تسيميكاس وأرثر (فيديو)

وبعد أن تقدم محمد صلاح بهدف للفريق الزائر، سجل خوليان ألفاريز وكيفن دي بروين وإلكاي غندوغان وجاك غريليش أهداف سيتي في مباراة مثيرة مع استئناف الدوري الإنجليزي عقب التوقف الدولي.

واحتفل غوارديولا بهدف ألفاريز أثناء مرور تسيميكاس وأرثر ثنائي ليفربول الذين تصادف مرورهما أمامه خلال تسجيل هدف تعادل سيتي.

وبعد المباراة تم توجيه سؤال لغورديولا خلال المؤتمر الصحفي عن الأمر فأجاب :"لقد كنت سعيدا واحتفلت وكان تسيميكاس هناك، هذا كل ما في الأمر".

وتابع موجها كلامه للصحفي :"هل تعتقد أن ذلك عدم احترام" فأجاب الصحفي "نعم" ليعود غوارديولا متحدثا :"أنا آسف".