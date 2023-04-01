غوارديولا يعتذر عن لقطة احتفاله أمام تسيميكاس وأرثر (فيديو)
اعتذر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن اللقطة التي أثارت جدلا واسعا خلال مباراة الفريق مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.
وأظهر مانشستر سيتي قدرته على النجاح دون ماكينة الأهداف إرلينغ هالاند، الغائب بسبب الإصابة، وحول تأخره بهدف إلى انتصار كبير 4-1 على ضيفه ليفربول ليواصل ملاحقة آرسنال.
وبعد أن تقدم محمد صلاح بهدف للفريق الزائر، سجل خوليان ألفاريز وكيفن دي بروين وإلكاي غندوغان وجاك غريليش أهداف سيتي في مباراة مثيرة مع استئناف الدوري الإنجليزي عقب التوقف الدولي.
واحتفل غوارديولا بهدف ألفاريز أثناء مرور تسيميكاس وأرثر ثنائي ليفربول الذين تصادف مرورهما أمامه خلال تسجيل هدف تعادل سيتي.
وبعد المباراة تم توجيه سؤال لغورديولا خلال المؤتمر الصحفي عن الأمر فأجاب :"لقد كنت سعيدا واحتفلت وكان تسيميكاس هناك، هذا كل ما في الأمر".
وتابع موجها كلامه للصحفي :"هل تعتقد أن ذلك عدم احترام" فأجاب الصحفي "نعم" ليعود غوارديولا متحدثا :"أنا آسف".
وأثار احتفال غوارديولا بهذه الطريقة صخبا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه صافح أرثر لاعب ليفربول أثناء الاحتفال وتحدث له، ما اعتبره كثيرون سلوكا غير مناسب.
ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي ليدز.
وعن المباراة قال غوارديولا الذي فاز في مباراته رقمه 100 في إستاد الاتحاد "كان مستوانا مثاليا تقريبا، من أول دقيقة وحتى الدقيقة 93... لعبنا بشكل جيد جدا حقا".