هدف كفاراتسخيليا في البرتغال يصعد به في قائمة هدافي منتخب جورجيا (فيديو)
ارتقى خفيتشا كفاراتسخيليا، إلى المركز الثالث، في قائمة ترتيب هدافي منتخب جورجيا، بعد تسجيل الهدف الأول لبلاده في شباك البرتغال، خلال مباراة الفريقين بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وسجل كفاراتسخيليا أول أهداف منتخب جورجيا في شباك البرتغال.
كفاراتسخيليا تلقى عرضية جورج ميكاوتادزه، وسدد من منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى للمرمى معلنًا افتتاح النتيجة بشكل مبكر.
وعقب هذا الهدف وصل رصيد أهداف كفاراتسخيليا مع منتخب جورجيا إلى 16 هدفًا، سجلهم خلال 33 مباراة.
وأصبح كفاراتسخيليا ثالث أكثر من سجل مع منتخب جورجيا تاريخيًا.
وفيما يلي هدافو جورجيا التاريخيون:
شوتا ارفيلادزي - 26 هدفًا
كيتسبايا - 17 هدفًا
كفاراتسخيليا - 16 هدفًا
لاشفيلي - 15 هدفًا
تورنكي & قاسياشفيلي لكل منهما 13 هدفًا.