تعثرت مفاوضات نادي النصر السعودي، مع البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وكان نادي النصر يسعى لضم لوكاس باكيتا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي الإيطالي رودي غاليتي المختص بأخبار الانتقالات، إن هناك اجتماعًا عقدته إدارة النصر مع ممثلي باكيتا مطلع شهر يوليو، للاستفسار عن موقف اللاعب من القدوم إلى المملكة.

وأضاف: "تم عقد اجتماع جديد في وقت قريب بحضور باكيتا، ولكن هناك فجوة كبيرة جدا، بين المبلغ المالي المعروض من النصر، وطلبات نادي وست هام".

واختتم: "فرص إتمام الصفقة منخفضة حاليًا".

يذكر أن نادي النصر السعودي تعاقد رسمياً فجر أمس الخميس مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، قادماً من صفوف نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بعقد يمتد حتى عام 2028.