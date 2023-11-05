ليفربول يسابق مانشستر سيتي على فلوريان فيرتز

انضم ليفربول إلى السباق للتعاقد مع المهاجم الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وعلى الرغم من البداية الواعدة للموسم الحالي لليفربول والتي شهدت الفوز بسبع من أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وتسجيل 23 هدفًا، إلا أن الريدز ما زال يتطلع إلى تعزيز خياراته الهجومية.

وكان محمد صلاح في أفضل حالاته حتى الآن هذا الموسم، وتقدم داروين نونيز خطوة للأمام بعد موسم أول غير متناسق، لكن يورغن كلوب يريد تعزيز خط هجوم ليفربول.