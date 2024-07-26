كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الهلال في الحصول على خدمات اللاعب فيتور روكي من صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاءت تلك التقارير قبل أيام، لكن أكدها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو مؤخرًا، وذكر أن برشلونة لا يمانع ترك اللاعب، وأن الأمر في يده هو ووكيله.

أثار هذا الخبر بعض القلق في قلوب جماهير الهلال، نظرًا للدور الضئيل الذي لعبه فيتور روكي في برشلونة خلال موسمه الأول مع الفريق.

لكن على النقيض يجب ألا يكون هناك أي قلق من ذلك الجانب، فهناك عوامل واضحة تبشر أن البرازيلي سيحقق النجاح في صفوف الهلال، تستعرضها "إرم نيوز" فيما يلي:

مشاكل برشلونة الداخلية

انضم البرازيلي فيتور روكي صاحب الـ 19 عامًا إلى صفوف برشلونة في شهر يناير الماضي، بصفقة تمسك بها المدير الرياضي البرتغالي ديكو، رغم أنها كلفت خزائن النادي مبلغًا طائلًا وصل إلى 40 مليون يورو لإقناع ناديه البرازيلي أتلتيكو بارانينسي بالتخلي عن خدماته.

وجاءت هذه الصفقة في توقيت حساس للغاية بالنسبة لبرشلونة فيما يخص الوضع المالي للنادي، بينما طالب المدرب السابق تشافي هيرنانديز بعودة الأسطورة ليونيل ميسي، إلا أن الصفقة تعثرت لأسباب مالية.

اتخذ تشافي الأمر على محمل شخصي، خاصة أن المدير الرياضي لم ينفذ طلباته، وأصر على إتمام صفقة خاصة به، وهو ما جعل مدرب برشلونة وقتها يرفض إعطاء روكي فرصة لإثبات نفسه قط.

ولعب روكي لمدة 353 دقيقة فقط كان أغلبها كبديل قبل نهاية بعض المباريات، لكن أرقام البرازيلي كانت جيدة في مواجهتين لعبهما كبديل ضد أوساسونا وألافيس، وسجل هدفًا في كل فريق.

ولا تتوقف المشاكل الداخلية عند الأمور التي كانت متوترة بين تشافي وديكو، بل تتجاوزها للمشاكل الرياضية والقلق المستمر من النتائج المحبطة، والرغبة في الاعتماد على الأسماء الأكثر جاهزية مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وغيرهم.

بجانب كل ذلك كانت هناك حالة تراجع عامة في صفوف برشلونة على مدار الموسم، لذا فالحكم على روكي من خلال فترته مع النادي الكتالوني فيه الكثير من الظلم للاعب.

بيئة أسهل في الانسجام

سيجد فيتور روكي بيئة أفضل في الهلال للانسجام عما كان الوضع في برشلونة لو تمت الصفقة خلال الصيف الجاري.

ويضم الهلال بين صفوف أكثر من لاعب برازيلي على رأسهم نيمار دا سيلفا، ومالكوم أوليفيرا ورينان لودي، بالإضافة إلى ميشايل الذي لم يُحْسَم مستقبله بعد، رغم رغبة الزعيم في إخراجه من الفريق.

ويعطي كل هؤلاء روكي أفضلية في سرعة التأقلم في صفوف الهلال، ويجعلوه أكثر قابلية للنجاح في الزعيم، مما كان عليه الوضع في برشلونة.

موسم شاق

سيكون الموسم الجديد شاقًا ومرهقًا على الأندية كافة، بالأخص الهلال، الذي يتنافس في السوبر السعودي والدوري والكأس، بجانب بطولة النخبة الآسيوية للأندية، وكأس العالم للأندية في شكله الجديد بحلول نهاية الموسم، ويتخلل كل ذلك كأس الخليج وتوقف الدوري لفترة لا بأس بها.

سيسهم كل ذلك بشكل أو بآخر في إجهاد اللاعبين وإلى حاجة الهلال لتشكيلة عميقة يتواجد فيها بدلاء في كل مركز، لذلك لا خوف على وضع روكي مع الزعيم، فهو على الأرجح سيحصل على دقائق أكثر من تلك التي نالها تحت قيادة تشافي.

أرقامه قبل برشلونة

قدم فيتور روكي مجموعة من المواسم الطيبة قبل انضمامه إلى برشلونة، بالتحديد في صفوف كروزيرو وأتلتيكو باراناينسي.

سجل البرازيلي ستة أهداف، وصنع هدفًا في 16 مباراة مع كروزيرو في البطولات كافة، أما باراناينسي فقد لعب معهم 81 مباراة سجل فيها 28 هدفًا وصنع 11، وكان من نجوم الفريق.

وحقق كأس أمريكا الجنوبية للمنتخبات تحت 20 سنة مع بلاده، وكان هداف البطولة ونجم الفريق فيها مسجلًا ستة أهداف.

الخلاصة

لم ينجح فيتور روكي في برشلونة، لكن هذا لا يعني بالضرورة تكرار التجربة نفسها في صفوف الهلال، وسبقه من قبل برازيلي آخر فشل في النادي الكتالوني، وانفجر مع الزعيم وهو مالكوم.

العوامل كلها بالأعلى تبشر بنجاح روكي مع الهلال لو نجح الزعيم بحسم الصفقة قريبًا، في ظل اختلاف الظروف والأجواء بين النادي السعودي ونظيره برشلونة.