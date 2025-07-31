هل لامين يامال هو ميسي الجديد؟.. رئيس برشلونة يحسم الجدل

حسم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الجدل حول المقارنة بين لامين يامال نجم فريقه والأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة العملاق الكتالوني.

وحصل لامين يامال صاحب الـ 18 عامًا على القميص رقم 10 في صفوف برشلونة الذي ارتداه ميسي لسنوات مع الفريق الإسباني.

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ومنذ مشاركة يامال مع برشلونة وبعضهم يقارن بين انطلاقته وتألق ليونيل ميسي في بداياته، كما أن المقارنة انتشرت بين مسيرة الثنائي في السنوات الأولى مع برشلونة واحتمالية سير يامال على خطى ميسي، خاصة مع حصوله على القميص رقم 10.

ورد لابورتا على هذه المقارنة بين لامين وميسي قائلًا: "في رأيي أن ميسي هو ميسي ولا يجب المقارنة بين الثنائي، ميسي كان الأفضل في العالم والآن لامين هو أفضل لاعب في العالم في مركزه".

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام: "لامين لديه شخصية قوية مثل ميسي الذي فاز بكل شيء وفعل كل ما يمكن تحقيقه، وبالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ، ولكن كرة القدم لا تتوقف ويظهر عباقرة جدد".

وتابع: "كرة القدم حاليًا بها عباقرة مثل لامين يامال وبيدري ورافينيا وهناك نجوم رائعون في أندية أخرى في إسبانيا وأوروبا".

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وأتم قائلًا: "لا يوجد العديد من اللاعبين مثل يامال، فهو عبقري على أعلى مستوى في عالم كرة القدم".