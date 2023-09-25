الهلال يتجاوز الجبلين ويتأهل لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

تأهل نادي الهلال إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 1/0 على الجبلين في دور الـ32 اليوم الإثنين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة على التعادل السلبي قبل أن يسجل البرتغالي روبين نيفيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسبق أن تغلب الهلال 4/2 على الجبلين في دور الـ32 في 2019.