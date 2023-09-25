الهلال يتجاوز الجبلين ويتأهل لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
تأهل نادي الهلال إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 1/0 على الجبلين في دور الـ32 اليوم الإثنين.
وانتهى الشوط الأول من المباراة على التعادل السلبي قبل أن يسجل البرتغالي روبين نيفيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وسبق أن تغلب الهلال 4/2 على الجبلين في دور الـ32 في 2019.
وفي وقت لاحق يلعب النصر مع أحد والقيصومة مع ضمك، وغدا الثلاثاء يلعب الرياض مع الفيحاء، والعين مع الأهلي، والفيصلي مع الطائي، والاتحاد مع الخلود.
وتستكمل مباريات دور الـ32 يوم الأربعاء بمواجهة الأخدود مع الفتح، والوحدة مع العروبة، والخليج مع العدالة، وأبها مع هجر.
وضمنت أندية الهلال والاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونال الفيحاء لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي بالفوز بضربات الترجيح على الهلال، علما أن الأهلي أكثر ناد تتويجًا بلقب المسابقة برصيد 13 لقبًا مقابل 10 ألقاب للهلال و9 للاتحاد و6 للنصر و3 للشباب.