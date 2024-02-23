مقابل 3 ملايين دولار.. الأهلي المصري يتفق مع محمد علي بن رمضان

ونقل موقع (koora24) عن مصادر مقربة من اللاعب، بأن محمد علي بن رمضان وافق على عرض الأهلي المصري للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة،

وقال الموقع في تقريره: "تقدر قيمة الصفقة التي وافق عليها بن رمضان بحوالي 3 مليون دولار".

ولم يكشف التقرير تفاصيل عن مدة العقد بين الأهلي ولاعب وسط الترجي التونسي السابق.