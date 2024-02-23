مقابل 3 ملايين دولار.. الأهلي المصري يتفق مع محمد علي بن رمضان
كشفت تقارير صحفية تونسية عن نجاح النادي الأهلي المصري، في التوصل لاتفاق مع لاعب وسط لاعب فرينكفاروزي المجري محمد علي بن رمضان، للانضمام إلى صفوف الفريق القاهري في الصيف المقبل.
ونقل موقع (koora24) عن مصادر مقربة من اللاعب، بأن محمد علي بن رمضان وافق على عرض الأهلي المصري للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة،
وقال الموقع في تقريره: "تقدر قيمة الصفقة التي وافق عليها بن رمضان بحوالي 3 مليون دولار".
ولم يكشف التقرير تفاصيل عن مدة العقد بين الأهلي ولاعب وسط الترجي التونسي السابق.
يذكر أن محمد علي بن رمضان انضم إلى نادي فرينكافاروش المجري في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الترجي.
بن رمضان شارك مع الترجي في 143 مباراة وخلالهم سجل 34 هدفا وصنع 6 أهداف آخرين.
وتوج بن رمضان مع الترجي بالدوري التونسي 5 مرات وكأس تونس مرة ودوري أبطال إفريقيا مرة.