تقرير: 5 مدربين مرشحون لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" قائمة المرشحين لخلافة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد.

وتزداد الضغوط على تين هاغ في مانشستر يونايتد بعد الخروج من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا ومن دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويتأخر مانشستر يونايتد بـ11 نقطة عن ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع لعب الريدز مباراة أقل.

وبحسب "ديلي إكسبريس" فإن لدى مانشستر يونايتد 5 خيارات إذا قرر جيم راتكليف إقالة تين هاغ الذي خسر معه الفريق 9 مباريات من أصل 20 في الدوري الإنجليزي وتعادل مرة وفاز 10 مرات.