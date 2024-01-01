تقرير: 5 مدربين مرشحون لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" قائمة المرشحين لخلافة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد.
وتزداد الضغوط على تين هاغ في مانشستر يونايتد بعد الخروج من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا ومن دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويتأخر مانشستر يونايتد بـ11 نقطة عن ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع لعب الريدز مباراة أقل.
وبحسب "ديلي إكسبريس" فإن لدى مانشستر يونايتد 5 خيارات إذا قرر جيم راتكليف إقالة تين هاغ الذي خسر معه الفريق 9 مباريات من أصل 20 في الدوري الإنجليزي وتعادل مرة وفاز 10 مرات.
وفيما يأتي قائمة المرشحين لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد:
1.غراهام بوتر
لم يتولّ غراهام بوتر تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب تشيلسي في أبريل الماضي، إذ عانى من فترة سيئة في ستامفورد بريدج، استمرت أقل من سبعة أشهر.
لكن يُعتقد أن بوتر المرشح الرئيس لجيم راتكليف الذي سيتولى السيطرة على العمليات الرياضية في أولد ترافورد بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني مقابل حصة 25% في النادي مع عائلة جليزر.
2. جولين لوبتيغي
غادر جولين لوبتيغي مدرب إسبانيا السابق وولفرهامبتون عشية الموسم الجديد لكنه أثار الإعجاب في موسمه الوحيد في الفريق وقاده إلى المركز الثالث عشر بعد أن كان مهددًا بالهبوط عندما تولى تدريبه.
وأعلن لوبتيغي مؤخرًا أنه يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو يتمتع بخبرة في ناد كبير، لكنه قاد ريال مدريد في 14 مباراة فقط في 2018.
3. زين الدين زيدان
ارتبط زين الدين زيدان بتولي تدريب مانشستر يونايتد كلما أصبح متاحًا في السنوات الأخيرة.
ورغم مسيرته التدريبية المميزة فإن زيدان لم يدرب سوى ريال مدريد حتى الآن.
ويريد زيدان تولي تدريب منتخب بلاده فرنسا يومًا ما، لكن مع تجديد عقد ديديه ديشان حتى يونيو 2026، قد يحاول مانشستر يونايتد إقناع اللاعب السابق بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
4. روبرتو دي زيربي
الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون هو المدرب الوحيد المرشح لتدريب مانشستر يونايتد والذي لا يزال يعمل.
وأثبت روبرتو دي زيربي جودته بعدما قاد برايتون للمشاركة في الدوري الأوروبي، لكن لا يزال أمامه عامان ونصف العام على عقده مع الفريق.
وبحسب "ديلي إكسبريس" فإن برايتون أظهر الموسم الماضي مع بوتر أنه على استعداد للسماح لمدربه بالرحيل إذا حصل النادي على مبلغ مناسب.
5. أنطونيو كونتي
لا يزال الإيطالي أنطونيو كونتي بلا عمل منذ إقالته من تدريب توتنهام في مارس الماضي، وقالت الصحيفة إنه من المؤكد أن كونتي سيجعل مانشستر يونايتد يلعب بأسلوب لعب محدد، حتى لو لم يكن جذابًا.
وتساءلت الصحيفة عن ما إذا كان أسلوب كونتي في الإدارة يناسب مجلس إدارة مانشستر يونايتد الجديد، خاصة أنه غادر توتنهام بعد فترة وجيزة من انتقاده للتسلسل الهرمي للنادي.