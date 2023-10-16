اللجنة الأولمبية توافق على ظهور 5 رياضات جديدة في أولمبياد 2028

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في مومباي الهندية على مقترح المنظمين الأمريكيين.

وتسمح قوانين اللجنة الأولمبية التي حصلت على الموافقة قبل بضعة أعوام فقط لكل مدينة تستضيف الدورة الأولمبية بطلب إضافة رياضات ومنافسات جديدة إلى برنامج أي دورة.

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وافق في الأسبوع الماضي على انضمام هذه الرياضات الخمس لبرنامج ألعاب لوس أنجليس وأصبح الانضمام رسميا بموافقة اللجنة اليوم.

ولا تعني موافقة اللجنة اليوم استمرار هذه الرياضات الخمس ضمن البرنامج الأولمبي فيما وراء الدورة الصيفية لعام 2028 في المدينة المنتمية لولاية كاليفورنيا.