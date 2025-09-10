ينشر الإسلام وتابعه كريستيانو رونالدو.. من هو الداعية البرتغالي محمد إبراهيم؟

خطف الداعية البرتغالي المسلم محمد إبراهيم الأضواء خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهر اسمه ضمن قائمة الحسابات التي يتابعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إنستغرام، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول خلفياتها ودلالاتها.

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يتابع أشهر داعية ينشر الإسلام في البرتغال (صور)

وجاءت متابعة قائد نادي النصر السعودي لمحمد إبراهيم لتسلط الضوء على شخصية الداعية المسلم، الذي عُرف في البرتغال بمبادراته الدعوية ونشره للمحتوى التعريفي بالإسلام بلغة مبسطة تجذب مختلف الفئات العمرية، ما جعله واحدًا من أبرز الأصوات المؤثرة في البرتغال.

المتابعة المفاجئة من رونالدو، الذي يعيش في السعودية منذ انضمامه إلى النصر مطلع 2023، فتحت الباب أمام تكهنات حول علاقة نجم الكرة العالمي بالمحتوى الإسلامي.

أخبار ذات علاقة قائد حقيقي.. رونالدو يعتذر لجماهير المجر بعد استفزاز كانسيلو (فيديو)

من هو محمد إبراهيم؟

محمد إبراهيم، المولود في البرتغال وينحدر من أصول موزمبيقية، يُعد من أهم الدعاة والمؤثرين البرتغاليين في التعريف بالإسلام.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتبط اسمه بقصص عديدة لأشخاص أعلنوا إسلامهم بتأثير مباشر من محتواه الدعوي، الذي يعتمد على تبسيط المفاهيم الدينية والرد على الأسئلة الشائعة حول الدين الإسلامي.

ويملك إبراهيم قاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه أكثر من 85 ألف شخص على إنستغرام.