المنافسون المحتملون لبرشلونة ويوفنتوس في الدوري الأوروبي

انتهى دور المجموعات للدوري الأوروبي بتأهل 8 أندية لدور الـ16 وهي التي احتلت المركز الأول في المجموعات الثمانية فيما يلعب أصحاب المركز الثاني لقاء فاصل لبلوغ دور 16 ضد الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مجموعات دوري أبطال أوروبا انتقال برشلونة للمرة الثانية على التوالي للدوري الأوروبي فيما يرافقه يوفنتوس والذي بدوره فشل في تجاوز دور المجموعات.

وتجرى قرعة الدور الفاصل للتأهل لدور 16 يوم الإثنين القادم في نيون السويسرية وسيتعرف برشلونة ويوفنتوس على منافسيهما.

وحسب قوانين القرعة فلن يتواجه ناديان من نفس البلد.

المنافسون المحتملون لبرشلونة في الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) وموناكو ونانت ورين (فرنسا) وميتييلاند (الدانمارك) وروما (إيطاليا) وآيندهوفن (هولندا) ويونيون برلين (ألمانيا).

المنافسون المحتملون ليوفنتوس في الدور الفاصل للتأهل الـ16 من الدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) وموناكو ونانت ورين (فرنسا) وميتييلاند (الدانمارك) وآيندهوفن (هولندا) ويونيون برلين (ألمانيا)