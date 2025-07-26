شارا محمدوف يهزم باريولت بعد نزال ملتهب (فيديو)

استعاد الروسي شارا محمدوف بريقه وهزم الكندي مارك أندريه باريولت بقرار جماعي بنتيجة 30-27 في جميع البطاقات، خلال أمسية UFC Fight Night التي أُقيمت مساء السبت 26 يوليو في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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محمدوف، المقاتل الذي فقد إحدى عينيه، انضم إلى UFC عام 2023 بعد مشوار حافل في البطولات الإقليمية.

وحقق أربعة انتصارات متتالية، وتلقى عدة مكافآت على الأداء بسبب أسلوبه الهجومي المثير، أبرزها ضربة قاضية مذهلة بـ"لكمة خلفية دوارة" ضد أرمين بيتروسيان في أبوظبي عام 2024.

لكن مسيرته تعثرت عندما خسر بوضوح أمام البريطاني مايكل "فينوم" بيج في وقت سابق هذا العام بالرياض، ما أثار الشكوك حول قدرته على الاستمرار في القمة.

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رسالة إلى المشككين

في أبوظبي، أسكت محمدوف منتقديه وأثبت مجددًا أنه من أكثر المقاتلين جذبًا للأنظار، ورغم أن البطاقات أظهرت تفوقه الكامل، إلا أن النزال لم يكن سهلاً على الإطلاق.

في الجولة الأولى، تلقى ضربة قاسية من باريولت تسببت في كسر أنفه وأوقفته تمامًا، ما جعله في موقف حرج.

كما نجا من مخالفة واضحة لخصمه تمثلت في الإمساك بالسياج، لم يرها الحكم، مما سمح له بالنجاة والخروج من الوضعية الخطرة.

هيمنة تدريجية

في الجولة الثانية، بدأ محمدوف في فرض أسلوبه القتالي المعروف باعتماده على مواي تاي و"ليثواي"، وأظهر تفوقه التدريجي حتى أنهى الجولة الثالثة بقوة وثقة، ليحقق فوزًا معنويًّا مهمًّا.

العين على اللقب

في حديثه داخل القفص مع المقاتل والمعلق مايكل بيسبينغ، قال محمدوف، البالغ من العمر 31 عامًا، إن هذه مجرد بداية، وإنه يرى نفسه في طريقه نحو حزام الوزن المتوسط.

هذا الانتصار قد يضعه في الطريق لدخول تصنيف أفضل 15 مقاتلًا في وزن 185 رطلاً، إلى جانب أسماء مثل رومان كوبيليف وأبوسوبيان محمدوف ومارفن فيتوري.

وتضم الفئة أبطالًا ومخضرمين مثل دريكوس دو بليسي (البطل الحالي)، شون ستريكلاند، حمزة شيماييف، إسرائيل أديسانيا، روبرت ويتكر، ورينير دي ريدر.