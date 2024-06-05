آخر تطورات مفاوضات بايرن ميونخ لتجديد عقد ألفونسو ديفيز

وأضاف التقرير: "من وجهة نظر بايرن ميونخ، تسير المحادثات بشكل جيد، وديفيز وإدارته أصبحوا الآن أكثر إيجابية بشأن تمديد العقد مما كانوا عليه قبل بضعة أسابيع".

وتابعت الصحيفة: "كلا الجانبين يقتربان من التوافق على الراتب، كما أن كومباني واثق من قدرته على إعادة ديفيز إلى المسار الصحيح بعد موسم سيئ، المدرب يعتقد أنه يمكن أن يأخذ اللاعب الكندي إلى مستوى آخر، ومع ذلك لا يزال اهتمام ريال مدريد قائمًا، لكن لم يكن هناك عرض حتى الآن".