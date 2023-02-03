اعتبار الملعب التونسي مهزومًا بعد إصابة الحكم في أعمال شغب أمام النجم الساحلي

وتوقف اللقاء في الدقيقة 70 والنتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي 1-صفر بعد إصابة الحكم المساعد نتيجة المقذوفات التي ألقت بها جماهير الملعب التونسي.

وقالت الرابطة في بيان، اليوم، إن العقوبة تأتي "بعد دراسة الأحداث المسجلة خلال المقابلة، ومحاولة الاعتداء على طاقم التحكيم، ورمي المقذوفات المتنوعة منها الصلبة من قبل جماهير الملعب التونسي، مما نتج عنه إصابة خطيرة للمساعد الثاني للحكم على مستوى اليد".