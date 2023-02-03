اعتبار الملعب التونسي مهزومًا بعد إصابة الحكم في أعمال شغب أمام النجم الساحلي
قررت الرابطة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة الملعب التونسي باعتباره مهزومًا 2-صفر أمام النجم الساحلي، وإقامة مبارياته الثلاث المقبلة دون جمهور خارج ملعبه، بالإضافة إلى غرامة مالية بعد أعمال شغب أدت إلى إيقاف المباراة، أمس الخميس.
وتوقف اللقاء في الدقيقة 70 والنتيجة تشير إلى تقدم النجم الساحلي 1-صفر بعد إصابة الحكم المساعد نتيجة المقذوفات التي ألقت بها جماهير الملعب التونسي.
وقالت الرابطة في بيان، اليوم، إن العقوبة تأتي "بعد دراسة الأحداث المسجلة خلال المقابلة، ومحاولة الاعتداء على طاقم التحكيم، ورمي المقذوفات المتنوعة منها الصلبة من قبل جماهير الملعب التونسي، مما نتج عنه إصابة خطيرة للمساعد الثاني للحكم على مستوى اليد".
وانتقد أنيس بن فلاح المتحدث الرسمي باسم نادي الملعب التونسي قرار إيقاف المباراة معتبرًا أن إلقاء المقذوفات، وإشعال الألعاب النارية، حدثا في مباريات سابقة.
وقال في تصريحات لوسائل الإعلام إن مباريات الدوري "شهدت أحداثًا أكبر من التي حدثت، اليوم، ولم تتوقف المباريات".
وبهذا يتصدر النجم الساحلي المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة من 12 مباراة بينما يتذيل الملعب التونسي الترتيب بعشر نقاط.