زيزو سعيد.. رد فعل ناري من الأهلي بعد سقوط الزمالك (فيديو)

زيزو يحتفل بأول هدف له بقميص الأهليالمصدر: حساب النادي الأهلي على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 8:50 م

 

تفاعل الحساب الرسمي للأهلي المصري مع تعادل  الزمالك أمام ضيفه المقاولون العرب دون أهداف، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري المحلي.

ورفع الزمالك رصيده إثر هذا التعادل إلى 4 نقاط في المركز الرابع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.

 ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بقيادة مديره الفني التونسي نبيل الكوكي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر "فيسبوك" مقطع فيديو بعد نهاية مباراة الزمالك مباشرة باحتفال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الأهلي بهز شباك فاركو في مباراة الفريقين، أمس الجمعة، في الجولة ذاتها.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، بعدما سجل زيزو ثنائية، كما أحرز السلوفيني نيتس جراديشار ومحمد شريف هدفين للفريق الأحمر.

ونشر حساب الأهلي عبر إكس احتفال لزيزو معلقاً "يصنع ويسجل.. زيزو".

 وانضم زيزو، صاحب الـ29 عاماً، للأهلي عقب نهاية عقده مع الزمالك في شهر يونيو الماضي في صفقة مدوية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية المصرية.

وكان زيزو قد افتتح مشواره مع الأهلي بخوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

 وسجل زيزو هدفين وصنع 3 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري المصري.

