رينارد للاعبي السعودية قبل مباراة المكسيك: لتكتبوا التاريخ أو ستنساكم الجماهير
يرى هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، أن فريقه يملك فرصة إعادة كتابة التاريخ لو تأهل إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم غدا الأربعاء.
وتحتاج السعودية للفوز على المكسيك في آخر مبارياتهما في المجموعة الثالثة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب للمرة الثانية في تاريخها بغض النظر عن نتيجة مباراة بولندا والأرجنتين.
وتحتل السعودية المركز الثالث بثلاث نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن الأرجنتين فيما تتصدر بولندا المجموعة بأربع نقاط وتأتي المكسيك في المركز الأخير بنقطة واحدة.
وقال رينارد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "السعودية تملك جيلا جيدا والمرة الوحيدة التي تأهل فيها المنتخب إلى دور الستة عشر كانت في 1994 لذا إذا أراد اللاعبون أن تتذكرهم الجماهير فعليهم كتابة التاريخ أو ستنساهم في غضون 30 عاما".
وأضاف: "كل الفرق قوية، وفرصتنا ما زالت قائمة في المباراة الثالثة، المكسيك تملك خبرة كبيرة في كأس العالم وعلينا القتال للاستمرار في البطولة".
وتحدث المدرب الفرنسي عن غياب أربعة لاعبين وهم القائد سلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني للإصابة بالإضافة إلى عبد الإله المالكي للإيقاف.
وقال: "نفتقد جهود أربعة لاعبين مهمين، لكن كما قلت في السابق أملك تشكيلة من 26 لاعبا وعلينا التعامل مع الأمر والقتال للتأهل في الغد".
وأشار رينارد إلى أنه يخوض ثالث أهم مباراة في مسيرته كمدرب بعد الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية مع زامبيا وكوت ديفوار.
وقال: "إنها الثالثة بعد النهائي في 2012 و2015، لأن الهزيمة في تلك المباراة تجعلك تشعر بحالة من الندم وهو ما يحطم حياتك، لذا علينا التحلي بالإيجابية واللعب بعزيمة وروح بدعم الجماهير والصراع على التأهل سيكون حتى اللحظة الأخيرة".
وأضاف مبتسما: "لذا يجب على ضعاف القلوب الحذر وعدم مشاهدة المباراة".
وقال رينارد إنه على دراية كاملة بالمكسيك ومدربها جيراردو مارتينو.
وتابع "إذا أردت أن أذكر التشكيلة الأساسية للمكسيك فأنا أعرفها، المكسيك تملك فريقا قويا ومدربا رائعا لأنه سبق له تدريب برشلونة وهو أمر ليس سهلا".
وأضاف: "يجب أن نكون جاهزين بأكثر من 100 في المئة ونفكر فقط في التأهل، المكسيك لعبت بشكل رائع أمام الأرجنتين ثم جاء (ليونيل) ميسي وحسم كل شيء".
واختتم: "سنلعب على نقاط ضعف المكسيك ونحاول استغلالها من أجل تحقيق الفوز، يجب ألا نشعر بالخوف وأن يثق كل لاعب في نفسه وفي زميله بأنه يمكن مواجهة أي فريق".