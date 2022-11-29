رينارد للاعبي السعودية قبل مباراة المكسيك: لتكتبوا التاريخ أو ستنساكم الجماهير

وقال رينارد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "السعودية تملك جيلا جيدا والمرة الوحيدة التي تأهل فيها المنتخب إلى دور الستة عشر كانت في 1994 لذا إذا أراد اللاعبون أن تتذكرهم الجماهير فعليهم كتابة التاريخ أو ستنساهم في غضون 30 عاما".

وأضاف: "كل الفرق قوية، وفرصتنا ما زالت قائمة في المباراة الثالثة، المكسيك تملك خبرة كبيرة في كأس العالم وعلينا القتال للاستمرار في البطولة".

وتحدث المدرب الفرنسي عن غياب أربعة لاعبين وهم القائد سلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني للإصابة بالإضافة إلى عبد الإله المالكي للإيقاف.

وقال: "نفتقد جهود أربعة لاعبين مهمين، لكن كما قلت في السابق أملك تشكيلة من 26 لاعبا وعلينا التعامل مع الأمر والقتال للتأهل في الغد".