بديل رونالدو.. الشباب يوافق على رحيل نجمه إلى النصر السعودي

بات المهاجم هارون كمارا لاعب نادي الشباب قريبا من الانتقال رسميا لنادي النصر السعودي قبل انقضاء آجال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفق ما أفادت به مصادر مقربة من الشباب.

وأبدى الشباب، الذي استهل أمس الجمعة مشواره في الدوري السعودي بخسارة ثقيلة أمام الخليج (4 ـ 1) على بيع عقد لاعبه كمارا لنادي النصر، وفي المقابل طلب النادي استعارة الحارس البرازيلي بينتو بعد تقارير عدة عن خروجه من حسابات مدربه جورج جيسوس.

وذكرت المصادر ذاتها أن هارون كمارا سيكون لاعبا بديلا في تشكيلة النصر للقائد رونالدو كما أنه سيٌمنح الفرصة لإثبات مدى قدرته على اللعب في أعلى مستوى والمنافسة مع النصر على الألقاب في الموسم الجديد. الشباب يوافق على رحيل نجمه إلى النصر السعودي

وقالت صحيفة الرياضية السعودية من جهة أخرى إن هناك اتفاقا مبدئيا بين مسؤولي نادي النصر ونظرائهم في الشباب، على انتقال المهاجم هارون كمارا مقابل 12 مليون ريال سعودي.

وفيما ينتظر الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، وافق كامارا بدوره على الانتقال إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وجهز النصر عقدا مدته ثلاث سنوات لهارون كمارا ليستمر مع الفريق حتى يونيو 2028 وذلك بناء على طلب المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي يريد التعاقد مع مهاجم محلي في فترة الانتقالات الجارية.

وبدأ المهاجم هارون كمارا، (27 عاماً)، مسيرته مع نادي القادسية، مطلع عام 2018ـ، وبعد موسم ونصف انضم إلى الاتحاد، ليقضي معه عدة مواسم خاض خلالها 101 مباراة، وسجل 15 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي شتاء 2024، انتقل كمارا على سبيل الإعارة إلى الاتفاق قبل أن يحط رحاله في نادي الشباب بصفقة انتقال حر في صيف العام نفسه.