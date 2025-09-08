نجاح مذهل.. ماذا قدم غاتوزو في أول مباراتين مع منتخب إيطاليا؟

قدم المدرب جينارو غاتوزو بداية أكثر من رائعة في تجربته مع قيادة منتخب بلاده إيطاليا.

وتولى غاتوزو صاحب الـ47 عاماً قيادة الأزوري خلفاً للمدرب لوتشيانو سباليتي منذ يوم 15 يونيو الماضي.

وافتتح المنتخب الإيطالي عهد غاتوزو بتحقيق فوز عريض على حساب إستونيا بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكمل الأزوري صحوته مع غاتوزو بفوز مثير على حساب إسرائيل بنتيجة 5-4 في الجولة السادسة بالمجموعة ذاتها.

وأحرز منتخب إيطاليا 5 أهداف في مباراتين متتاليتين لأول مرة، كما أنه أحرز انتصارين على التوالي.

وصنع منتخب إيطاليا 15 فرصة للتسجيل خلال اللقاءين، بحسب موقع سوفا سكور، وسجل منها 10 أهداف وهو ما يعكس فاعلية كبيرة للاعبي الأزوري تحت قيادة غاتوزو.

ووجه المنتخب الإيطالي 57 تسديدة في المباراتين، وكان متوسط الاستحواذ 62% وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في الأداء التكتيكي والجماعي تحت قيادة غاتوزو.

وارتفع رصيد منتخب إيطاليا مع بداية غاتوزو الرائعة إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف النرويج بفارق 3 نقاط.