زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة اليونانية أثينا

logo
رياضة

نجاح مذهل.. ماذا قدم غاتوزو في أول مباراتين مع منتخب إيطاليا؟

نجاح مذهل.. ماذا قدم غاتوزو في أول مباراتين مع منتخب إيطاليا؟
جينارو غاتوزو مدرب منتخب إيطالياالمصدر: حساب منتخب إيطاليا عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 10:46 م

قدم المدرب جينارو غاتوزو  بداية أكثر من رائعة في تجربته مع قيادة منتخب بلاده إيطاليا.

وتولى غاتوزو صاحب الـ47 عاماً قيادة الأزوري خلفاً للمدرب لوتشيانو سباليتي منذ يوم 15 يونيو الماضي.

أخبار ذات علاقة

جينارو غاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

إسرائيل ضد إيطاليا.. غاتوزو يدخل في مشاجرة ساخنة (فيديو)

 وافتتح المنتخب الإيطالي عهد غاتوزو بتحقيق فوز عريض على حساب إستونيا بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكمل الأزوري صحوته مع غاتوزو بفوز مثير على حساب إسرائيل بنتيجة 5-4 في الجولة السادسة بالمجموعة ذاتها.

أخبار ذات علاقة

منتخب إيطاليا

90 دقيقة من نار.. ماذا قالت صحف إيطاليا بعد الفوز الجنوني على إسرائيل؟

 وأحرز منتخب إيطاليا 5 أهداف في مباراتين متتاليتين لأول مرة، كما أنه أحرز انتصارين على التوالي.

وصنع منتخب إيطاليا 15 فرصة للتسجيل خلال اللقاءين، بحسب موقع سوفا سكور، وسجل منها 10 أهداف وهو ما يعكس فاعلية كبيرة للاعبي الأزوري تحت قيادة غاتوزو.

أخبار ذات علاقة

احتفال لاعبي منتخب إيطاليا

إسرائيل ضد إيطاليا.. ملخص ونتيجة وأهداف خماسية الآزوري (فيديو)

 ووجه المنتخب الإيطالي 57 تسديدة في المباراتين، وكان متوسط الاستحواذ 62% وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في الأداء التكتيكي والجماعي تحت قيادة غاتوزو.

وارتفع رصيد منتخب إيطاليا مع بداية غاتوزو الرائعة إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف النرويج بفارق 3 نقاط.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC