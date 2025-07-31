غضب كريم بنزيما بعد هزيمة الاتحاد الثقيلة أمام فولهام (فيديو)

أظهر مقطع مصور متداول من المباراة الودية التي جمعت فريقي الاتحاد وفولهام الإنجليزي، غضبا كبيرا من الفرنسي كريم بنزيما، قائد "العميد".

وخسر الاتحاد وديته التحضيرية الثالثة، وذلك برباعية مقابل هدفين على يد فولهام الإنجليزي، ضمن معسكره الصيفي الإعدادي في البرتغال، مساء أمس الأربعاء.

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وأنهى الاتحاد الشوط الأول بخسارة ثقيلة، حيث استقبلت شباكه 4 أهداف، فيما كانت ردة الفعل حاضرة في الشوط الثاني، حيث أحرز كريم بنزيما هدفي تقليص الفارق لتنتهي المواجهة بخسارة اتحادية.

وظهر بنزيما في الفيديو المتداول وهو يشعر بالحزن ويتحدث مع زملائه على دكة البدلاء وكأنه يعاتبهم على الخسارة الثالثة في المعسكر الودي.

وخسر بطل دوري روشن السعودي مباراته الودية الأولى أمام فنربخشة التركي برباعية نظيفة، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام فيتوريا غيماريش البرتغالي 3-1.

وبدأ "العميد" استعداداته للموسم الجديد في الـ14 من يوليو 2025 بمعسكر في جيرونا الإسبانية، قبل انتقاله إلى البرتغال لبدء الجزء الثاني من التحضيرات، على أن يختتم الجزء الثالث في جولته بالصين.

وبعد انتهاء فترة الإعداد، من المقرر أن يتوجه فريق الاتحاد إلى هونغ كونغ لملاقاة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والمقرر لها الـ19 من أغسطس المقبل.