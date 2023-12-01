سبب استبعاد أكرم توفيق وعبدالقادر من مباراة يانج أفريكانز والأهلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب استبعاد أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر من مباراة يانج أفريكانز التنزاني والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
يحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز غدا السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا على الملعب الوطني مكابا.
وبحسب شوبير فإن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي غير راض عن مستوى أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر بعدما أعطى الفرصة للاعبين أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.
وبالتالي جاء استبعاد الثنائي فنيا من مباراة يانج أفريكانز.
ويملك الأهلي 3 نقاط من فوزه 3/0 على ميدياما الغاني في الجولة الأولى.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على يانج أفريكانز في المواجهة السابعة بينهما.
وفي 6 مباريات سابقة بين الأهلي ويانج أفريكانز فاز المارد الأحمر 4 مرات، وفاز الفريق التنزاني مرة، وتعادلا مرة.
وخلال الـ6 مباريات سجل لاعبو الأهلي 8 أهداف، وتلقى 3 أهداف.
وإلى جانب الأهلي ويانج أفريكانز تضم المجموعة الرابعة شباب رياضي بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.
يشار إلى أن الأهلي حصد 14 نقطة من 6 مباريات ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري ويتأخر بنقطتين عن بيراميدز الذي لعب 7 مباريات.
وبعد مواجهة يانج أفريكانز سيلعب الأهلي مع شباب رياضي بلوزداد ثم يشارك في كأس العالم للأندية في السعودية.