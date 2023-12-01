سبب استبعاد أكرم توفيق وعبدالقادر من مباراة يانج أفريكانز والأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب استبعاد أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر من مباراة يانج أفريكانز التنزاني والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

يحل الأهلي ضيفا على يانج أفريكانز غدا السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا على الملعب الوطني مكابا.

وبحسب شوبير فإن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي غير راض عن مستوى أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر بعدما أعطى الفرصة للاعبين أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.