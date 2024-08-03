كشف مصطفى المقدم وكيل أعمال اللاعب جمال الشماخ، ظهير أيسر حسنية أغادير المغربي، تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم اللاعب في الموسم المقبل.

وقال المقدم عبر قناة (DMC) إن الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب الذي يتبقى في عقده موسمًا، ورحب بالرحيل للفريق المصري.

وأضاف "عرض الأهلي بلغت قيمته 600 ألف يورو، ولكن عبد الهادي سكتيوي مدرب حسنية أغادير رفض رحيل اللاعب للحاجة إلى خدماته وصعوبة استقدام صفقات جديدة".

وأشار إلى أن اللاعب امتنع عن خوض التدريبات الجماعية للضغط على إدارة ناديه للرحيل، ويخوض المران بشكل منفرد موضحًا أن اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي.

وأضاف "سأتحدث مجددا مع إدارة النادي المغربي لإتمام الصفقة التي يراها الشماخ مناسبة له للانضمام مستقبلًا إلى منتخب المغرب".

خااااااص وحصري .. ممتنع عن التدريب علشان ينتقل للأهلي.. وكيل جمال الشماخ يكشف تفاصيل عرض الأهلي خااااااص وحصري .. ممتنع عن التدريب علشان ينتقل للأهلي.. وكيل جمال الشماخ يكشف تفاصيل عرض الأهلي الرسمي وموقف نادي حسنية أغادير في مداخلة خاصة لبرنامج الكابتن مع احمد حسن🦅🔥 #الكابتن Posted by dmc TV on Saturday, August 3, 2024

ويبلغ جمال الشماخ 24 عامًا، وشارك في الموسم الماضي خلال 27 مباراة مع فريقه وسجل هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويبحث الأهلي عن ضم ظهير أيسر في ظل إصابة التونسي علي معلول بقطع جزئي في وتر أكيلس وانتهاء عقده مع الفريق.

وتفاوض الأهلي لضم المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي، ولكن الصفقة تواجه بعض الصعوبات والخلافات المالية.