وجه شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، رسالة نارية إلى زميله في الفريق رمضان صبحي، بعد حصوله على البراءة في أزمة المنشطات التي تسببت في إيقافه لمدة 3 أشهر وابتعاد عن مباريات فريقه ومنتخب مصر.

وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، فجر الأربعاء، في بيان رسمي رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وأكدت اللجنة على عدم فرض عقوبة على اللاعب، بالإضافة إلى الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

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وقال إكرامي في رسالة عبر حسابه على منصة "إكس"، موجها دعمه إلى رمضان صبحي: "من أول يوم قلت لك لن تكون كبش فداء للعشوائية والتخبط والجهل باللوائح، لن تكون كبش فداء للمسؤولين الهواة.. المسؤولين غير المسؤولين وغير المؤهلين".

وأضاف إكرامي: "أنت مكمل يا رمضان وهتكمل في طريقك، لأن اللي ربنا سَنَده محدش هيقدر عليه.. وعشان للأسف في الدنيا مش كل اللي بيغلط بيتحاسب.. لكن هذه المرة كل اللي غلط هيتحاسب، مبروك ظهور الحقيقة يا حدوتة".

وبدا أن شريف إكرامي يلمح في رسالته إلى إمكانية اتخاذ اللاعب ونادي بيراميدز إجراءات قانونية ضد لجنة المنشطات المصرية بسبب القرار الذي أصدرته ضد اللاعب.

وبات من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وغاب اللاعب عن قائمة بيراميدز بداية من مواجهة الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، كما لم ينضم لمعسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم 22 يوليو الجاري في مواجهة مرتقبة بمسابقة الدوري المصري.