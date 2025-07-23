كريستيانو رونالدو يواجه بطل العالم في البادل (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

يستغل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي كل فرصة لتعزيز اهتمامه برياضة البادل التي تعد من الرياضات التي يمارسها بشكل دائم.

وشارك النجم البرتغالي ملاعب البادل مع النجم العالمي خوان ليبرون في لشبونة بالبرتغال، ونشر البطل العالمي السابق لرياضة البادل صورة على صفحته في "إنستغرام" رفقة كريستيانو رونالدو في الملعب وكتب عليها: "هناك مستوى تقني مرتفع".

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الإسباني خوان ليبرون يحتل حاليا المركز السابع في الترتيب العالمي للعبة البادل، وسبق أن تصدر الترتيب العالمي سنة 2019، ويبلغ من العمر 30 سنة، ويعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته.

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ومارس النجمان رياضة البادل بمركز البادل في لشبونة وهو مركز استحوذ النجم البرتغالي على أغلب أسهمه ويعد أحد المراكز الأساسية والكبيرة لرياضة البادل في البرتغال.

وسبق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن أبدى اهتمامه برياضة البادل وكان حاضرا في بطولة مدريد السنة الماضية رفقة النجم الإسباني أرثر كويلو، وهذه السنة كان حاضرا في جائزة الرياض لمساندة الأخوين أراوخوا.

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وسبق للنجم الإسباني خوان ليبرون أن نشر صورا له رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور ويستعد حاليا للعودة للملاعب بعد غياب بسبب الإصابة، وسيشارك في بطولة تاراغونا بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في بطولات بوردو ومالاغا.