أتليتك بلباو يطيح بأتلتيكو مدريد ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا
بلغ أتليتك بلباو نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم للمرة الأربعين في تاريخه بإقصائه ضيفه أتلتيكو مدريد بعد الفوز الكبير عليه 3-صفر في إياب الدور نصف النهائي.
وجدد النادي الباسكي الفوز على فريق العاصمة بعدما تغلب عليه ذهاباً في معقله 1-0، ليصعد إلى النهائي بفوزه في مجموع المباراتين 4/0.
افتتح إينياكي وليامز التسجيل بتسديدة رائعة بعد عرضية من شقيقه الأصغر نيكو (13) الذي فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافاً لشقيقه الغاني الدولي.
وكاد إينياكي أن يرد الجميل لشقيقه الذي سدد من خارج المنطقة بجانب من القائم الأيسر، لكن الشقيقين نجحا في المحاولة التالية في تعزيز النتيجة حين عكس إينياكي الكرة من الجهة اليسرى الى شقيقه الذي يصغره بثمانية أعوام فتابعها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 42.
وحسم أصحاب الأرض التأهل بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 61 عبر غوركا غوروسيتا
وحاول أتلتيكو في الدقائق المتبقية تحجيم الأضرار لكن ألفارو موراتا ورفاقه اصطدموا بتألق الحارس أغيريزابالا، لتبقي النتيجة على حالها حتى النهاية.
ورغم أنه يحتل المركز الثاني على لائحة أكثر الفرق فوزاً باللقب بـ23، غابت الكأس عن خزائن بلباو منذ عام 1984 بعدما سقط في النهائي ست مرات منذ حينها، لكن الفرصة متاحة أمامه هذه المرة لتجديد الموعد مع المجد كونه يواجه في نهائي السادس من أبريل في إشبيلية على ملعب "لا كارتوخا" ريال مايوركا الذي أقصى النادي الباسكي الآخر ريال سوسييداد في نصف النهائي.