أتليتك بلباو يطيح بأتلتيكو مدريد ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا

وجدد النادي الباسكي الفوز على فريق العاصمة بعدما تغلب عليه ذهاباً في معقله 1-0، ليصعد إلى النهائي بفوزه في مجموع المباراتين 4/0.

افتتح إينياكي وليامز التسجيل بتسديدة رائعة بعد عرضية من شقيقه الأصغر نيكو (13) الذي فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافاً لشقيقه الغاني الدولي.

وكاد إينياكي أن يرد الجميل لشقيقه الذي سدد من خارج المنطقة بجانب من القائم الأيسر، لكن الشقيقين نجحا في المحاولة التالية في تعزيز النتيجة حين عكس إينياكي الكرة من الجهة اليسرى الى شقيقه الذي يصغره بثمانية أعوام فتابعها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 42.

وحسم أصحاب الأرض التأهل بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 61 عبر غوركا غوروسيتا

وحاول أتلتيكو في الدقائق المتبقية تحجيم الأضرار لكن ألفارو موراتا ورفاقه اصطدموا بتألق الحارس أغيريزابالا، لتبقي النتيجة على حالها حتى النهاية.