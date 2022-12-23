الفيفا يحقق في كيفية وصول الطاهي نصرت إلى ملعب نهائي كأس العالم

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقا في كيفية وصول بعض الأشخاص دون وجه حق إلى داخل الملعب بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر بين منتخبي فرنسا والأرجنتين بعد انتشار تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها الطاهي التركي الشهير نصرت وهو يحتفل مع لاعبي الأرجنتين بالفوز بالبطولة.