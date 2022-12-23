الفيفا يحقق في كيفية وصول الطاهي نصرت إلى ملعب نهائي كأس العالم
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحقيقا في كيفية وصول بعض الأشخاص دون وجه حق إلى داخل الملعب بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر بين منتخبي فرنسا والأرجنتين بعد انتشار تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها الطاهي التركي الشهير نصرت وهو يحتفل مع لاعبي الأرجنتين بالفوز بالبطولة.
وعبر موقع "إنستغرام" نشر نصرت الذي يملك سلسلة مطاعم تسجيلات مصورة وصورا له أثناء الاحتفال مع لاعبي الأرجنتين بالفوز بكأس العالم بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية الأحد الماضي في ملعب لوسيل في قطر.
كما التقطت صور للطاهي التركي الشهير بينما يحمل كأس العالم.
وحسب موقع الفيفا فإنه يحق فقط لعدد محدود من الأشخاص لمس الكأس من بينهم الفائزون السابقون ورؤساء الدول.
وأظهرت تسجيلات أيضا الطاهي التركي بينما يمسك بذراع نجم الأرجنتين الشهير ليونيل ميسي محاولا جذب انتباهه.
وقال الفيفا في بيان: "بعد المراجعة سيتسنى للفيفا معرفة كيفية دخول بعض الأفراد إلى أرض الملعب دون وجه حق بعد انتهاء مراسم الختام في ملعب لوسيل يوم 18 ديسمبر".
وأضاف البيان: "ستتخذ الإجراءات الداخلية المناسبة".
ويتابع الطاهي التركي نصرت نحو 50 مليون شخص عبر "إنستغرام".