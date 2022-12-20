منتخب الأرجنتين يحتفل بكأس العالم في ساحة أوبيليسكو ببوينس أيرس

وتغلبت الأرجنتين 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

وتنتظر الجماهير، التي نزلت إلى الشوارع في أنحاء البلاد، وصول المنتخب الأرجنتيني بفارغ الصبر لتواصل الاحتفال باللقب الثالث.

وقال ليونيل ميسي قائد الفريق "أريد أن أكون في الأرجنتين لأرى الاحتفالات الجنونية. أريدهم أن ينتظروني، لا يسعني الانتظار للذهاب إلى هناك والاستمتاع باللقب معهم".