إيقاف السوري أحمد الصالح مدى الحياة بسبب "السلوك الشائن" ضد حكم

واقترحت لجنة الانضباط أيضًا شطب اللاعب بشكل كامل من الاتحاد السوري لكرة القدم؛ ما يعني منعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق باللعبة حال اتخاذ تلك العقوبة بحقه.

وفسرت لجنة الانضباط قرارها بإصرار الصالح على سب وضرب الحكم والبص عليه، حيث استمر اللاعب في مهاجمة الحكم حتى بعد طرده وبعد انتهاء المباراة في غرف خلع الملابس، ما اعتبره الاتحاد السوري لكرة القدم إصرارا على "السلوك الشائن" حسب بيان الاتحاد.

واستندت لجنة الانضباط في قرارها ضد الصالح على بند تشديد العقوبة في حال عدم وجود نص لها ضمن لائحة العقوبات بالاتحاد.