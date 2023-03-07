إيقاف السوري أحمد الصالح مدى الحياة بسبب "السلوك الشائن" ضد حكم
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، إيقاف المدافع الدولي أحمد الصالح مدى الحياة بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه مع الوثبة بالدوري السوري والبصق عليه.
وبحسب تعميم لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، فإن إيقاف اللاعب قابل للاستئناف وغير نهائي.
وفرض الاتحاد السوري غرامة مالية على الصالح بقيمة مليون و500 ألف ليرة سورية (200 دولار أمريكي).
واقترحت لجنة الانضباط أيضًا شطب اللاعب بشكل كامل من الاتحاد السوري لكرة القدم؛ ما يعني منعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق باللعبة حال اتخاذ تلك العقوبة بحقه.
وفسرت لجنة الانضباط قرارها بإصرار الصالح على سب وضرب الحكم والبص عليه، حيث استمر اللاعب في مهاجمة الحكم حتى بعد طرده وبعد انتهاء المباراة في غرف خلع الملابس، ما اعتبره الاتحاد السوري لكرة القدم إصرارا على "السلوك الشائن" حسب بيان الاتحاد.
واستندت لجنة الانضباط في قرارها ضد الصالح على بند تشديد العقوبة في حال عدم وجود نص لها ضمن لائحة العقوبات بالاتحاد.
أحمد الصالح مواليد العام 1989 بمدينة عامودا في محافظة الحسكة.
وبدأ الصالح مسيرته الاحترافية مع نادي الجيش في الدوري السوري، وانضم إلى المنتخب السوري في العام 2008، ويعتبر أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي لمنتخب سوريا الذي لعب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم أمام أستراليا.