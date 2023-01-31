حكيم زياش يقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان

ويرحب تشيلسي برحيل زياش الذي سيحظى بترحيب كبير في باريس رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين حتى الآن.

ومع ذلك، فإن المناقشات تتقدم بسرعة كبيرة، ووفقًا لمصدر مقرب من المفاوضات فإن زياش الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو/حزيران 2025 يفضل الانتقال لبطل فرنسا على اللعب لمانشستر يونايتد الذي يسعى للتعاقد معه أيضا.

وقاد زياش المنتخب المغربي إلى بلوغ قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على البرتغال في دور الثمانية قبل أن يحتل الفريق المركز الرابع في البطولة بعد الهزيمة من كرواتيا في مباراة المركز الثالث.