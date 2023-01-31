حكيم زياش يقترب من الانضمام لباريس سان جيرمان
ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وتشيلسي وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش.
وأضافت أن باريس سان جيرمان يمكن أن يحقق واحدة من الضربات الكبيرة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ اقترب زياش البالغ من العمر 29 عامًا من الانضمام للنادي الباريسي خاصة في ظل غيابه عن المباريات مع النادي اللندني.
ويرحب تشيلسي برحيل زياش الذي سيحظى بترحيب كبير في باريس رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين حتى الآن.
ومع ذلك، فإن المناقشات تتقدم بسرعة كبيرة، ووفقًا لمصدر مقرب من المفاوضات فإن زياش الذي يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو/حزيران 2025 يفضل الانتقال لبطل فرنسا على اللعب لمانشستر يونايتد الذي يسعى للتعاقد معه أيضا.
وقاد زياش المنتخب المغربي إلى بلوغ قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على البرتغال في دور الثمانية قبل أن يحتل الفريق المركز الرابع في البطولة بعد الهزيمة من كرواتيا في مباراة المركز الثالث.
وسجل زياش هدفا واحدا في خمس مباريات للمغرب في مونديال قطر وكان خلال الفوز 2-1 على كندا في دور المجموعات، وصنع هدفا آخر خلال الفوز 2-صفر على بلجيكا في المباراة الثانية للفريق الملقب "بأسود الأطلس" وحصد جائزة أفضل لاعب، لكن لمساته كانت ساحرة في بناء العديد من الهجمات.
كما أظهر زياش قدرته على الاستحواذ على الكرة تحت الضغط حتى يتقدم باقي زملائه، أو في بناء الهجمات المرتدة السريعة، ونجح في تشكيلة ثنائية قوية مع أشرف حكيمي، وأدى واجبه الدفاعي كثيرا.
وعاد زياش إلى تشكيلة المغرب بعد غياب بسبب خلافات مع المدرب السابق وحيد خليلوزيتش لتحقيق بداية رائعة مع المدير الفني الحالي وليد الركراكي الذي لم يجد صعوبات في إقناعه بالعدول عن قراره.
وفي حال انتقاله لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي يوم الثلاثاء سيكون زياش زميلا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم والبرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي البارز كيليان مبابي وصيف بطل المونديال.