إصابات خطيرة للمغربي وادو مدرب أورلاندو بايرتس بعد حادث سير

أكد نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أن مدربه المغربي عبد السلام وادو وخمسة من أعضاء الجهاز الفني للنادي تعرضوا لإصابات متفاوته الخطورة بعد تعرضهم لحادث مرور بعد مباراة للفريق مساء الأحد.

وقال أورلاندو بايرتس، وصيف بطل الدوري الجنوب إفريقي للمحترفين إن الحادث وقع بعد عودة الفريق من مدنية غبيرا، في أعقاب الفوز على تشيبا يونايتد بنتيجة 3-0.

وأضاف النادي في بيان على حساباته بمنصات التواصل: "سبب وقوع الحادث في البداية كان حالة تصادم بين سيارتين لم يكن أعضاء الفريق ولا المدرب على متن إحداهما، لقد نزل المدرب عبد السلام وادو وعدد من أعضاء الجهاز الفني من حافلة الفريق لمساعدة المصابين في ذلك الحادث".

وعند توجه المدرب وادو و5 أعضاء من الجهاز الفني إلى موقع الحادث، اصطدمت سيارة نيسان بالسيارتين المتوقفتين، مما أدى إلى إصابات خطيرة للمدرب ومساعدية بالفريق وتعرض عدد منهم لجروح بليغة.

وتم نقل المدرب وادو، برفقة أعضاء الجهاز الفني الخمسة المتضررين، على الفور إلى المستشفى، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حتى الآن، وفق ما أورده فريق أورلاندو بايرتس الذي لم يكشف الوضع الصحي للمصابين.

واكتفى النادي الجنوب إفريقي الذي يستعد للمشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بالقول إنه "يتواصل عن كثب مع الفريق الطبي، وسيقدم تحديثات حول تعافيهم في الوقت المناسب".

وتابع: "في هذه المرحلة، أولويتنا هي صحة وسلامة زملائنا. وقد اتخذ النادي الترتيبات اللازمة لضمان حصول المتضررين وعائلاتهم على كل الدعم اللازم خلال هذه الفترة العصيبة".

وطلب نادي أورلاندو بايرتس من مشجعيه "احترام خصوصية جميع المعنيين أثناء تركيزهم من أجل التعافي".

وتولى عبد السلام وادو (47 عاما) تدريب أورلاندو بايرتس قبل بداية الموسم الجديد خلفا للإسباني خوسيه ريفيرو الذي رحل لتدريب الأهلي المصري قبل إقالته الأسبوع الماضي.