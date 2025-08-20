شبيبة القبائل يرفع عقوبة الفيفا ويستعد للتعاقد مع نجم جزائري في أوروبا

نجح شبيبة القبائل وصيف بطل الدوري الجزائري للمحترفين في رفع عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في أبريل الماضي وذلك بعد تسوية ديونه العالقة لفائدة اللاعبين والمدربين السابقين.

ويبدأ شبيبة القبائل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة اتحاد العاصمة في الجولة الأولى فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد المباراة بعد قرار تأجيلها بسبب مشاركة المنتخب الجزائري للاعبين المحليين في كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان 2025).

وتنطلق منافسات الدوري يوم غد الخميس، في حين تقرر تأجيل مباراتين الأولى أمام القبائل واتحاد العاصمة والثانية بين حامل اللقب مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وأعلنت مصادر قريبة من شبيبة القبائل أن الفريق تمكن أخيرا من خلاص ديونه العالقة من الموسم الماضي ورفع عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة عليه منذ أشهر من قبل غرفة النزاعات في الفيفا.

وتم رفع اسم نادي شبيبة القبائل من قائمة الأندية الممنوعة من التعاقدات مع اللاعبين الجدد وذلك في آخر تحيين نُشر من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان شبيبة القبائل أعلن على حساب النادي على فيسبوك، عن شكره لوزير الرياضة، وليد صادي، على التزامه الثابت وتدخله الحاسم في حل قضيتين هددتا استقرار النادي وكانتا وراء منعه من التعاقدات".

وبعد رفع قيد اللاعبين رسميا، ينتظر أن يعلن الفريق عن صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من خلال التعاقد مع المدافع زين الدين بلعيد الذي خاض الموسم الماضي تجربة مع سان ترويند البلجيكي.

وأفادت مصادر مقربة من النادي أن مسؤولي شبيبة القبائل يعملون على إتمام الصفقة قبل بداية مشوار الفريق في الدوري المحلي.

وتعاقد فريق القبائل، الذي يخوض الموسم الجديد مسابقة دوري أبطال إفريقيا بداية من شهر سبتمبر 2025، مع أسامة بنعطية وأيمن محيوص وأرتور بادا والعيد شاهين بلاول وموالي.