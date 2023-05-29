دي خيا يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وافق الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الإثنين.

وأجرى دي خيا محادثات مطولة مع النادي بشأن العقد الجديد الذي سينخفض فيه راتب دي خيا، حيث يحصل بموجب العقد السابق على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويلعب الحارس الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا لمانشستر يونايتد منذ 2011، لكن العقد السابق ينتهي في 30 يونيو المقبل.