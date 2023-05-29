دي خيا يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد
وافق الحارس الإسباني ديفيد دي خيا على توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الإثنين.
وأجرى دي خيا محادثات مطولة مع النادي بشأن العقد الجديد الذي سينخفض فيه راتب دي خيا، حيث يحصل بموجب العقد السابق على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
ويلعب الحارس الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا لمانشستر يونايتد منذ 2011، لكن العقد السابق ينتهي في 30 يونيو المقبل.
والأسبوع الماضي قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إنه يأمل أن يبقى دي خيا في النادي.
وأمس الأحد حصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي التي يحصل عليها الحارس الذي يحافظ على نظافة شباكه لأكثر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي.
وقال تين هاغ: "أعتقد أننا نريده أن يبقى وهو يريد البقاء، لذلك أعتقد أننا سنجد بعضنا البعض، أنا لا أعطي أي تعليق حول كيفية سير المفاوضات".
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن دي خيا شارك في 544 مباراة مع مانشستر يونايتد تلقى فيها 588 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 190 مرة.
انتقاد روي كين
لكن روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق طلب من النادي التخلص من الحارس الإسباني "بسرعة"، وانتقد زملاء دي خيا لظهورهم معه في فوزه بجائزة القفاز الذهبي.
وقال كين: "لاعبو مانشستر يونايتد جميعهم يربت على ظهر دي خيا.. كنت سأقوم بتحريكه بسرعة، لن يقود مانشستر يونايتد للفوز بالألقاب الكبرى".
وأكد: "فكرة أن اللاعبين يربتون على ظهره فكرة سخيفة".
ويهدف تين هاغ إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الصيف لتوفير مزيد من المنافسة لدي خيا.
وفاز دي خيا مع مانشستر يونايتد بلقب في الدوري الإنجليزي ولقب في الدوري الأوروبي ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية و3 ألقاب في كأس الدرع الخيرية.