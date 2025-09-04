بعد ضغط جون إدوارد.. نجم الزمالك يعتذر لفيريرا

تدخل جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، للصلح بين التونسي سيف الجزيري، والبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت بينهما، وقرر المدرب استبعاده من حساباته نهائيا.

كانت الأزمة بدأت قبل مباراة الزمالك أمام فاركو في الدوري المصري، حين طلب فيريرا من الجزيري اللعب في مركز الجناح لسد العجز، لكن اللاعب رفض بشدة، وأصر على التمسك بدوره كمهاجم صريح، ما دفع المدرب لاستبعاده نهائيًا من اللقاء بعد اعتراضه الغاضب أثناء التدريبات.

أخبار ذات علاقة رفض عرض بيراميدز.. جون إدوارد يقترب من حسم أزمة نجم الزمالك

أخبار ذات علاقة 5 لاعبين يظهرون الحقيقة.. هل يتدخل جون إدوارد في تشكيل الزمالك؟

فيريرا خرج عقب المباراة بتصريح صادم، قال فيه: "معي، لن تشاهدوا سيف الجزيري مجددًا في تشكيل الفريق، وستعرفون السبب لاحقًا"، وهو ما اعتبره كثيرون إعلانًا صريحًا عن نهاية علاقة اللاعب بالجهاز الفني الحالي.

ومنذ تولي فيريرا القيادة، لم يبدأ الجزيري أساسيًا في أي مباراة، واكتفى بالمشاركة كبديل لبضع دقائق أمام سيراميكا، بينما غاب عن باقي المباريات تمامًا.

أخبار ذات علاقة تدخلت في الأزمة.. وزير الرياضة يزف بشرى سارة لنادي الزمالك (فيديو)

ووفقا لما ذكرته مصادر لـ"إرم نيوز"، فإن سيف الجزيري اعتذر لمدربه يانيك فيريرا بعد تدخل جون إدوارد وعبد الناصر محمد، المدير الرياضي، لرأب الصدع بين الطرفين، وسيكون اللاعب متواجدا في التدريبات عقب فترة انتهاء التوقف الدولي.

وتلقى نادي الزمالك، الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام نادي وادي دجلة بالجولة الماضية، من مسابقة الدوري المحلي، والتي أقيمت على ملعب السلام.

ويلتقى الزمالك مع المصري، يوم السبت 13 سبتمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية، بالجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط بعد الفوز في 3 مواجهات، والخسارة مباراة، والتعادل في واحدة.