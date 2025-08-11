أول تحرك من الخطيب بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

قال مصدر داخل الأهلي المصري إن محمود الخطيب، رئيس النادي، أبلغ محمد يوسف، المدير الرياضي، بضرورة عقد جلسة عاجلة مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في أعقاب التعادل مع مودرن سبورت في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفجر مودرن سبورت مفاجأة بالتعادل مع الأهلي (2-2)، يوم السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري والدوري التونسي.. مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة

وتقدم الأهلي بهدف أحمد رضا في الدقيقة 50، لكن مودرن سبورت أدرك التعادل عبر حسام حسن، في الدقيقة 59.

وسجل علي الفيل هدف التقدم لمودرن بضربة رأسية، في الدقيقة 74، قبل أن يتعادل ياسين مرعي للأهلي في الدقيقة 79 بالطريقة ذاتها.

أخبار ذات علاقة "مفاجأة صادمة" في إعارة نجم الأهلي المصري للجيش المغربي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الخطيب غاضب بشدة من أداء الفريق الأحمر أمام مودرن سبورت والتعادل في الجولة الأولى".

وأضاف: "الخطيب يرغب في الاجتماع مع ريبيرو لمعرفة أسباب الأداء السيئ والتعادل المحبط في الجولة الأولى من بطولة الدوري المحلي".

ويواجه الأهلي، نظيره فريق فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل مع مودرن سبورت، يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس الجاري.